Logo JawaPos
HomeAwarding
Author avatar - Image
Lania Monica
Jumat, 31 Juli 2026 | 11.05 WIB

Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Jumat, 31 Juli 2026 Untuk Wilayah Tasikmalaya dan Sekitarnya

Ilustrasi shalat (Pexels) - Image

Ilustrasi shalat (Pexels)

JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat setiap hari menjadi hal yang penting bagi umat Islam agar dapat melaksanakan ibadah tepat pada waktunya.

Dengan berpedoman pada jadwal shalat yang akurat, umat Muslim dapat mengatur aktivitas sehari-hari tanpa mengabaikan kewajiban menunaikan shalat lima waktu.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Tasikmalaya pada Jumat, 31 Juli 2026:

Imsak: 04:32 WIB

Subuh: 04:42 WIB

Terbit: 05:57 WIB

Duha: 06:26 WIB

Zuhur: 11:58 WIB

Asar: 15:18 WIB

Magrib: 17:51 WIB

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Simak, Jadwal Waktu Shalat Bagi Wilayah Tasikmalaya Besok Jumat, 31 Juli 2026 - Image
Islami

Simak, Jadwal Waktu Shalat Bagi Wilayah Tasikmalaya Besok Jumat, 31 Juli 2026

Kamis, 30 Juli 2026 | 21.39 WIB

Simak, Jadwal Waktu Shalat Bagi Wilayah Tasikmalaya Besok Kamis, 30 Juli 2026 - Image
Islami

Simak, Jadwal Waktu Shalat Bagi Wilayah Tasikmalaya Besok Kamis, 30 Juli 2026

Rabu, 29 Juli 2026 | 21.10 WIB

Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Rabu, 29 Juli 2026 Untuk Wilayah Tasikmalaya dan Sekitarnya - Image
Islami

Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Rabu, 29 Juli 2026 Untuk Wilayah Tasikmalaya dan Sekitarnya

Rabu, 29 Juli 2026 | 10.45 WIB

Terpopuler

Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan - Image
1

Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan

2

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

3

Laporkan Malik Bawazier, Suami Endah Fitrianingsih Jadikan CCTV Bukti Perzinaan

4

Pelapor Perzinaan Malik Bawazier Dicecar 28 Pertanyaan di Polda Metro Jaya

5

Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal

6

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

7

Malik Bawazier Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Suami Cut Keke Diduga Tersangkut Kasus Perzinaan

8

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

9

Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga

10

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Raih 3 Poin Lagi!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore