Ramalan Zodiak Leo 3 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Mungkin, ada beberapa batasan pada emosi zodiak leo hari ini. Kekuatan praktis dan membumi, sedang bekerja melawan pemahaman intuitif leo tentang masalah apa pun yang dikhawatirkan.

Lakukan yang terbaik untuk berpegang teguh pada kebenaran, sebelum leo menyebarkan benih emosi yang tidak menentu kemana-mana. Penting untuk menjaga stabilitas setiap saat.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Kamis, 3 September 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo sebaiknya tidak selalu menganggap enteng semua hubungan yang dijalin. Terkait karir, bersikaplah profesional dan tunjukkan kemampuanmu untuk menangani situasi yang penuh tekanan di tempat kerja.

Sementara itu, jaga kesehatanmu, karena sistem kekebalan tubuh leo mungkin sedikit lemah sekarang. Terkait keuangan, waspadalah dalam mengelola anggaran serta belanjakan uang sesuai dengan kemampuanmu.

Cinta Leo

Leo mungkin akan mendapatkan pelajaran penting dalam kehidupan percintaan. Jangan selalu menganggap enteng semua hubungan yang dijalin.

Sebuah hubungan bukanlah sekadar ketertarikan sesaat yang didasarkan pada daya tarik acak, tetapi sebuah entitas dimana dua orang dengan kepribadian yang kompatibel saling bekerja sama.