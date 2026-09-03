Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Dea Agustin Adrianingtyas
Kamis, 3 September 2026 | 16.47 WIB

Ramalan Zodiak Leo 3 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Leo (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (freepik)

JawaPos.com - Mungkin, ada beberapa batasan pada emosi zodiak leo hari ini. Kekuatan praktis dan membumi, sedang bekerja melawan pemahaman intuitif leo tentang masalah apa pun yang dikhawatirkan. 

Lakukan yang terbaik untuk berpegang teguh pada kebenaran, sebelum leo menyebarkan benih emosi yang tidak menentu kemana-mana. Penting untuk menjaga stabilitas setiap saat.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Kamis, 3 September 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo sebaiknya tidak selalu menganggap enteng semua hubungan yang dijalin. Terkait karir, bersikaplah profesional dan tunjukkan kemampuanmu untuk menangani situasi yang penuh tekanan di tempat kerja.

Sementara itu, jaga kesehatanmu, karena sistem kekebalan tubuh leo mungkin sedikit lemah sekarang. Terkait keuangan, waspadalah dalam mengelola anggaran serta belanjakan uang sesuai dengan kemampuanmu.

Cinta Leo

Leo mungkin akan mendapatkan pelajaran penting dalam kehidupan percintaan. Jangan selalu menganggap enteng semua hubungan yang dijalin. 

Sebuah hubungan bukanlah sekadar ketertarikan sesaat yang didasarkan pada daya tarik acak, tetapi sebuah entitas dimana dua orang dengan kepribadian yang kompatibel saling bekerja sama. 

Jika pada dasarnya tidak setara, maka hubungan tersebut pasti akan gagal. Jadi, sebelum memulai perjalanan cinta, pastikan leo benar-benar jujur ​​pada diri sendiri tentang apa yang dicari.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 3 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 3 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Kamis, 3 September 2026 | 17.02 WIB

Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 3 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 3 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Kamis, 3 September 2026 | 17.01 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius dan Pisces 3 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aquarius dan Pisces 3 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Kamis, 3 September 2026 | 17.00 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Al-Hilal vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: The Blue Waves Amankan 3 Poin di Kandang! - Image
1

Prediksi Skor Al-Hilal vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: The Blue Waves Amankan 3 Poin di Kandang!

2

Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai

3

Prediksi Skor Udinese vs Venezia di Coppa Italia: Sang Zebra Kecil Berpeluang Menang di Friuli!

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Kasus Penipuan Rp 3,5 Miliar Dihentikan Usai Ruben Onsu Berdamai dengan Pelapor

6

Profil Matheus Lagoa! Legenda dan Kapten Anapolis, Puzzle Terakhir Persebaya Surabaya

7

Prediksi Skor West Ham vs Wolverhampton, Kemenangan Perdana atau Lanjutkan Tren Positif

8

Obligasi Danantara: Dana Murah Pembangunan yang Rentan TPPU?

9

Breaking News! Persebaya Surabaya Rekrut Kapten Anapolis FC Matheus Lagoa

10

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore