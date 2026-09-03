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Dea Agustin Adrianingtyas
Kamis, 3 September 2026 | 16.37 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius 3 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Aquarius disarankan untuk lebih terbuka terhadap perasaan dan menjaga komunikasi dengan orang-orang terdekat. (magnific) - Image

Aquarius disarankan untuk lebih terbuka terhadap perasaan dan menjaga komunikasi dengan orang-orang terdekat. (magnific)

JawaPos.com - Zodiak aquarius terdorong untuk menggunakan kemampuan berpikir. Cakupan intelektual aquarius diperluas, jadi manfaatkanlah sepenuhnya. 

Hari ini akan menjadi waktu yang ideal untuk memikirkan cara dalan mengasah pikiran serta meningkatkan kemampuan intelektual. Pelajari konsep atau keterampilan baru, kemudian pilihlah berbagai pilihan yang tersedia. Hal ini pasti akan membuat aquarius bahagia dan bersemangat.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius pada Kamis, 3 September 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius perlu meluangkan waktu untuk berada di sisi pasangan saat dia membutuhkan. Terkait karir, bersikaplah profesional dan diplomatis agar aquarius dapat mengatasi situasi sulit dengan baik.

Sementara itu, aquarius harus memastikan bahwa sedang berproses membangun gaya hidup yang sehat dan benar. Pada sisi keuangan, lakukan pengeluaran untuk hal-hal yang akan memberi manfaat langsung bagi diri sendiri serta keluarga.

Cinta Aquarius

Aquarius merasa tidak punya waktu untuk fokus pada hubungan, karena terlalu sibuk mengkhawatirkan masalah lain. Luangkan waktu untuk fokus pada pasangan dengan berada di sisinya saat membutuhkan. 

Katakan padanya bahwa aquarius sangat menghargai komitmennya. Melakukan hal itu akan meningkatkan hubunganmu saat ini.

Karir Aquarius

Editor: Hanny Suwindari
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