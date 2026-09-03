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Dea Agustin Adrianingtyas
Kamis, 3 September 2026 | 16.32 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio 3 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Scorpio (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (freepik)

JawaPos.com – Zodiak scorpio mungkin merasa frustrasi dan gelisah. Jangan membiarkan emosi negatif ini menguasai dirimu. Cobalah untuk rileks, amati emosi ini dari kejauhan, sambil tetap tenang. 

Ingatlah bahwa masalah adalah bagian dari hidup yang perlu diselesaikan, bukan dihindari. Bersikap positif akan membantu scorpio menghadapi segala macam tantangan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio Kamis, 3 September 2026.

Scorpio (23 Oktober – 21 November) 

Zodiak scorpio ingin mengalihkan perhatian pasangan untuk menjaga romantisme tetap hidup. Terkait karir, bersikaplah cerdas saat menangani situasi sulit di tempat kerja.

Sementara itu, hindari gangguan saat belajar agar scorpio memiliki lebih banyak waktu untuk tidur di malam hari. Pada ranah keuangan, jangan terburu-buru untuk membuat keputusan besar agar scorpio mampu keluar dari situasi keuangan yang sulit.

Cinta Scorpio

Scorpio sedang dalam suasana yang impulsif dan penuh gairah. Scorpio ingin menghabiskan banyak waktu dengan orang terkasih. Bagaimanapun, scorpio merasa ingin mengalihkan perhatian pasangan hari ini. Hal ini akan membantu menjaga romantisme tetap hidup dalam hubunganmu.

Karir Scorpio

Hari ini bukanlah hari yang baik di tempat kerja. Scorpio perlu bersikap cerdas dalam menangani situasi sulit di tempat kerja. Meskipun tidak dapat mencegah masalah muncul, tetapi scorpio dapat mengendalikan cara dalam menanganinya. 

Editor: Hanny Suwindari
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