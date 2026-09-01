Bukan Makin Susah, 7 Weton Ini Justru Diramal Semakin Makmur Seiring Bertambah Usia

Ilustrasi weton yang tambah umur tambah kaya (freepik)
JawaPos.com - Dalam budaya Jawa, weton kerap dikaitkan dengan berbagai aspek kehidupan seseorang. Perhitungan berdasarkan hari dan pasaran kelahiran tersebut dipercaya dapat memberikan gambaran mengenai karakter, perjalanan hidup, jodoh, hingga peruntungan seseorang.
Kepercayaan terhadap weton masih bertahan hingga sekarang dan menjadi bagian dari tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satu hal yang menarik perhatian adalah anggapan bahwa beberapa weton mempunyai peruntungan finansial yang semakin baik ketika usia pemiliknya bertambah.
Menurut Primbon Jawa, dari 35 kombinasi weton terdapat sejumlah weton yang dipercaya mempunyai daya tarik rezeki kuat. Pemiliknya disebut berpeluang menikmati kehidupan yang semakin mapan, terutama ketika memasuki usia yang lebih matang.
Dilansir dari Bara Raja Cirebon, terdapat tujuh weton yang diramalkan memiliki peruntungan seperti tersebut. Berikut daftarnya:
Minggu Pahing mempunyai jumlah neptu 14, yang berasal dari nilai hari Minggu sebesar 5 dan pasaran Pahing sebesar 9.
Pemilik weton ini dikenal memiliki wawasan luas, kecerdasan, serta jiwa dermawan. Mereka juga dianggap mempunyai kemampuan untuk berkembang di berbagai bidang kehidupan.
Sifat tekun dan kecerdasan tersebut membuat Minggu Pahing dipercaya mampu mencapai posisi yang baik dalam pekerjaan maupun kehidupan sosial. Dalam Primbon Jawa, weton ini berada di bawah naungan Waseso Segoro yang kerap dimaknai sebagai simbol keluasan rezeki.
Karena itu, semakin bertambah usia, Minggu Pahing dipercaya semakin mampu mengembangkan potensi dan menikmati kehidupan yang lebih berkecukupan.
Rabu Pon memiliki neptu 14, berasal dari Rabu dengan nilai 7 dan Pon yang juga bernilai 7.
Sosok Rabu Pon digambarkan sebagai pribadi yang santun, berhati-hati, rajin, serta mudah membangun hubungan dengan orang lain. Mereka juga dikenal mempunyai semangat tinggi dan tidak mudah menyerah dalam menjalani kehidupan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Al-Hilal vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: The Blue Waves Amankan 3 Poin di Kandang!
Prediksi Skor Lecce vs Roma di Liga Italia: Misi I Giallorossi Curi 3 Poin di Stadio Via del Mare!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Monaco vs Marseille di Liga Prancis: Les Phoceens Tak Ingin Malu di Stade Louis II
Prediksi Skor Celta Vigo vs Athletic Bilbao: Masih Tumpul, Los Leones Terancam Gagal Menang Lagi
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
5 Arti Burung Perkutut Bunyi di Malam Hari, Mitos atau Pertanda Gaib? Simak Maknanya Berikut
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Breaking News! Persebaya Surabaya Rekrut Kapten Anapolis FC Matheus Lagoa
Pemerintah Tutup Permanen 455 SPPG Karena Tak Penuhi SLHS, Ini Data Rinciannya