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Lania Monica
Rabu, 2 September 2026 | 06.18 WIB

Bukan Makin Susah, 7 Weton Ini Justru Diramal Semakin Makmur Seiring Bertambah Usia

Ilustrasi weton yang tambah umur tambah kaya (freepik) - Image

Ilustrasi weton yang tambah umur tambah kaya (freepik)

JawaPos.com - Dalam budaya Jawa, weton kerap dikaitkan dengan berbagai aspek kehidupan seseorang. Perhitungan berdasarkan hari dan pasaran kelahiran tersebut dipercaya dapat memberikan gambaran mengenai karakter, perjalanan hidup, jodoh, hingga peruntungan seseorang.

Kepercayaan terhadap weton masih bertahan hingga sekarang dan menjadi bagian dari tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satu hal yang menarik perhatian adalah anggapan bahwa beberapa weton mempunyai peruntungan finansial yang semakin baik ketika usia pemiliknya bertambah.

Menurut Primbon Jawa, dari 35 kombinasi weton terdapat sejumlah weton yang dipercaya mempunyai daya tarik rezeki kuat. Pemiliknya disebut berpeluang menikmati kehidupan yang semakin mapan, terutama ketika memasuki usia yang lebih matang.

Dilansir dari Bara Raja Cirebon, terdapat tujuh weton yang diramalkan memiliki peruntungan seperti tersebut. Berikut daftarnya:

1. Minggu Pahing

Minggu Pahing mempunyai jumlah neptu 14, yang berasal dari nilai hari Minggu sebesar 5 dan pasaran Pahing sebesar 9.

Pemilik weton ini dikenal memiliki wawasan luas, kecerdasan, serta jiwa dermawan. Mereka juga dianggap mempunyai kemampuan untuk berkembang di berbagai bidang kehidupan.

Sifat tekun dan kecerdasan tersebut membuat Minggu Pahing dipercaya mampu mencapai posisi yang baik dalam pekerjaan maupun kehidupan sosial. Dalam Primbon Jawa, weton ini berada di bawah naungan Waseso Segoro yang kerap dimaknai sebagai simbol keluasan rezeki.

Karena itu, semakin bertambah usia, Minggu Pahing dipercaya semakin mampu mengembangkan potensi dan menikmati kehidupan yang lebih berkecukupan.

2. Rabu Pon

Rabu Pon memiliki neptu 14, berasal dari Rabu dengan nilai 7 dan Pon yang juga bernilai 7.

Sosok Rabu Pon digambarkan sebagai pribadi yang santun, berhati-hati, rajin, serta mudah membangun hubungan dengan orang lain. Mereka juga dikenal mempunyai semangat tinggi dan tidak mudah menyerah dalam menjalani kehidupan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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