Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Elista Ita Yustika
Kamis, 3 September 2026 | 00.14 WIB

Ramalan Lengkap Zodiak Virgo Besok Kamis 3 September 2026

Ilustrasi zodiak Virgo dengan simbol gadis. (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo dengan simbol gadis. (magnific)

JawaPos.com – Ramalan zodiak Virgo besok, Kamis 3 September 2026, membawa pesan agar Virgo lebih berani mengungkapkan apa yang dirasakan. 
 
Dilansir dari Astrotalk, Rabu (2/9), posisi Bulan di Aries dapat mendorong emosi muncul lebih kuat, sehingga memendam perasaan justru berpotensi membuat pikiran semakin penuh.

Virgo yang terbiasa memikirkan sesuatu secara mendalam terkadang memilih menyimpan persoalan sendiri. 
 
Namun, Kamis besok menjadi waktu yang tepat untuk mulai mengutarakan isi hati kepada orang yang dipercaya.

Mengungkapkan perasaan bukan berarti harus selalu dilakukan secara emosional. 
 
Virgo dapat memilih waktu dan cara yang tepat agar apa yang ingin disampaikan bisa diterima dengan baik.

Selain urusan emosional, kesehatan dan kebugaran juga menjadi perhatian. 
 
Virgo disarankan memilih pola makan serta olahraga yang benar-benar disukai dan sesuai dengan kemampuan.

Kesehatan

Dari sisi kesehatan, Virgo disarankan tidak mengikuti pola diet atau olahraga hanya karena sedang populer.

Setiap orang memiliki kebutuhan dan kemampuan tubuh yang berbeda. Karena itu, pilih pola makan dan aktivitas fisik yang memang disukai serta dapat dijalankan secara konsisten.

Tidak ada gunanya menjalani program yang terlalu berat jika akhirnya membuat Virgo merasa tertekan atau justru berhenti di tengah jalan.

Kebiasaan sederhana yang dilakukan secara rutin bisa lebih bermanfaat dibanding perubahan ekstrem yang hanya bertahan beberapa hari.

Virgo dapat mulai dengan memperhatikan pola makan sehari-hari, bergerak lebih aktif, serta memberikan tubuh waktu untuk beristirahat.

Peluang Keberuntungan

Kabar baik datang dari sektor keberuntungan. Masa depan dalam waktu dekat berpotensi membawa peluang yang menarik bagi Virgo.

Karena itu, jangan terlalu fokus pada persoalan yang sedang dihadapi saat ini. 
 
Ada kemungkinan situasi berubah menjadi lebih baik ketika kesempatan baru muncul.

Virgo sebaiknya tetap membuka diri terhadap berbagai kemungkinan. 
 
Peluang tersebut bisa datang melalui pekerjaan, pertemanan, aktivitas baru, maupun sesuatu yang sebelumnya tidak diperkirakan.

Sikap positif bukan berarti mengabaikan kenyataan. Sebaliknya, Virgo tetap perlu mempersiapkan diri sambil menunggu kesempatan datang.

Semakin siap seseorang, semakin besar peluang untuk memanfaatkan momentum ketika kesempatan tersebut benar-benar muncul.

Hubungan Asmara

Dalam hubungan asmara, Virgo mendapat pesan cukup penting. 
 
Sebelum memberikan nasihat kepada pasangan, pastikan terlebih dahulu bahwa Virgo sendiri sudah menjalankan nasihat tersebut.

Terkadang, seseorang lebih mudah melihat kesalahan orang lain dibandingkan mengevaluasi dirinya sendiri. 
 
Karena itu, Virgo perlu melakukan introspeksi sebelum mengomentari keputusan atau perilaku pasangan.

Jika pasangan sedang menghadapi masalah, berikan dukungan terlebih dahulu. 
 
Tidak semua situasi membutuhkan nasihat panjang. Terkadang, mendengarkan dengan tulus justru lebih berarti.

Hubungan akan terasa lebih sehat ketika kedua pihak saling memahami dan tidak merasa sedang dihakimi.

Karier

Bagi Virgo yang mulai memikirkan perubahan pekerjaan, Kamis besok menjadi waktu untuk lebih jujur terhadap kondisi yang sedang dihadapi.

Jika memang mempertimbangkan untuk pindah pekerjaan, jangan menyimpan semuanya sendirian, terutama jika situasinya sudah berkaitan dengan atasan atau rekan kerja.

Kejujuran bukan berarti harus langsung mengumumkan keputusan untuk resign. 
 
Virgo bisa memulai dengan memahami alasan sebenarnya mengapa ingin berganti pekerjaan.

Apakah karena lingkungan kerja, beban tugas, peluang berkembang, penghasilan, atau sekadar merasa membutuhkan tantangan baru?

Setelah mengetahui alasannya, Virgo dapat menentukan langkah dengan lebih jelas. 
 
Jika perlu berbicara dengan atasan atau kolega, lakukan secara profesional dan hindari menyampaikan sesuatu dalam kondisi emosi.

Pesan Virgo untuk Kamis 3 September 2026

Secara keseluruhan, ramalan Virgo besok menekankan keberanian untuk jujur, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain.

Virgo tidak perlu terus menyimpan perasaan yang membuat pikiran terbebani. Berbicara dengan orang yang dipercaya dapat membantu menemukan sudut pandang baru.

Dalam urusan kesehatan, pilih pola makan dan olahraga yang sesuai dengan diri sendiri. Jangan memaksakan tren atau metode yang tidak nyaman.

Sementara itu, masa depan menyimpan kemungkinan hadirnya peluang menarik. Tetap optimistis dan persiapkan diri agar tidak melewatkan kesempatan.

Dalam hubungan asmara, introspeksi menjadi penting. Sebelum memberikan nasihat kepada pasangan, pastikan Virgo juga menerapkan hal yang sama dalam kehidupan sendiri.

Bagi yang mempertimbangkan pindah kerja, kejujuran dengan atasan atau rekan kerja dapat membantu menjaga hubungan profesional sekaligus membuat proses perubahan berjalan lebih baik.

Ramalan zodiak merupakan konten hiburan dan tidak dapat dijadikan kepastian mengenai masa depan. 
 
Keputusan terkait kesehatan, pekerjaan, hubungan, dan hal penting lainnya tetap perlu didasarkan pada kondisi nyata serta pertimbangan yang matang.
***
Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Lengkap Zodiak Pisces Besok Kamis, 3 September 2026 - Image
Zodiak

Ramalan Lengkap Zodiak Pisces Besok Kamis, 3 September 2026

Kamis, 3 September 2026 | 00.38 WIB

Ramalan Lengkap Zodiak Aquarius Besok Kamis, 3 September 2026 - Image
Zodiak

Ramalan Lengkap Zodiak Aquarius Besok Kamis, 3 September 2026

Kamis, 3 September 2026 | 00.35 WIB

Ramalan Lengkap Zodiak Capricorn Besok Kamis, 3 September 2026 - Image
Zodiak

Ramalan Lengkap Zodiak Capricorn Besok Kamis, 3 September 2026

Kamis, 3 September 2026 | 00.32 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Al-Hilal vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: The Blue Waves Amankan 3 Poin di Kandang! - Image
1

Prediksi Skor Al-Hilal vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: The Blue Waves Amankan 3 Poin di Kandang!

2

Prediksi Skor Lecce vs Roma di Liga Italia: Misi I Giallorossi Curi 3 Poin di Stadio Via del Mare!

3

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

4

Prediksi Skor Monaco vs Marseille di Liga Prancis: Les Phoceens Tak Ingin Malu di Stade Louis II

5

Prediksi Skor Celta Vigo vs Athletic Bilbao: Masih Tumpul, Los Leones Terancam Gagal Menang Lagi

6

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

7

5 Arti Burung Perkutut Bunyi di Malam Hari, Mitos atau Pertanda Gaib? Simak Maknanya Berikut

8

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

9

Breaking News! Persebaya Surabaya Rekrut Kapten Anapolis FC Matheus Lagoa

10

Pemerintah Tutup Permanen 455 SPPG Karena Tak Penuhi SLHS, Ini Data Rinciannya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore