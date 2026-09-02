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Elista Ita Yustika
Kamis, 3 September 2026 | 00.35 WIB

Ramalan Lengkap Zodiak Aquarius Besok Kamis, 3 September 2026

Aquarius disarankan untuk lebih terbuka terhadap perasaan dan menjaga komunikasi dengan orang-orang terdekat. (magnific) - Image

Aquarius disarankan untuk lebih terbuka terhadap perasaan dan menjaga komunikasi dengan orang-orang terdekat. (magnific)

JawaPos.com – Ramalan zodiak Aquarius untuk Kamis, 3 September 2026, membawa pesan penting tentang keberanian dalam mengekspresikan perasaan. 

Aquarius yang selama ini terbiasa menyimpan berbagai hal dalam pikirannya sendiri, tampaknya perlu mulai belajar untuk lebih terbuka.

Posisi Bulan di Aries memberikan dorongan energi yang cukup kuat bagi Aquarius

Hari esok bisa menjadi momentum untuk mengatakan apa yang sebenarnya dirasakan, baik kepada orang terdekat, pasangan, keluarga, maupun rekan kerja.

Terkadang, terlalu lama menyimpan perasaan justru dapat membuat seseorang merasa semakin terbebani. 

Aquarius mungkin dikenal sebagai sosok yang memiliki pemikiran luas dan mampu melihat berbagai persoalan dari sudut pandang berbeda. 

Namun, bukan berarti Aquarius harus selalu menghadapi semuanya seorang diri.

Dilansir dari Astrotalk, Rabu (2/9), berikut ramalan zodiak Aquarius untuk Kamis, 3 September 2026.

Perhatikan Asupan Makanan dan Cairan Tubuh

Dari sisi kesehatan, Aquarius perlu memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan tubuh. Aktivitas yang padat dapat menguras energi tanpa disadari.

Editor: Novia Tri Astuti
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