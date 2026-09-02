Ramalan Lengkap Zodiak Capricorn Besok Kamis, 3 September 2026

Jawa Pos – Ramalan zodiak Capricorn untuk Kamis, 3 September 2026, membawa sejumlah pesan penting mengenai kesabaran, kesehatan, hubungan sosial, pekerjaan, keuangan, hingga rencana perjalanan.

Capricorn diprediksi perlu menghadapi hari dengan kepala yang lebih dingin.

Posisi Bulan di Aries dapat menghadirkan energi yang cukup kuat, termasuk dalam hal emosi dan cara merespons berbagai situasi.

Karena itu, kesabaran menjadi salah satu kunci utama bagi Capricorn.

Tidak semua orang akan bertindak sesuai dengan harapan.

Tidak semua peristiwa juga layak mendapatkan perhatian dan energi secara berlebihan.

Ada kalanya, memilih untuk tidak terlalu terlibat secara emosional justru menjadi keputusan yang paling bijaksana.

Dilansir dari Astrotalk, Rabu (2/9), Kamis besok, Capricorn disarankan untuk lebih selektif dalam menentukan hal-hal yang layak dipikirkan dan diperjuangkan.