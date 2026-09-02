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Dea Agustin Adrianingtyas
Rabu, 2 September 2026 | 23.43 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn 2 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi Zodiak Capricorn. (Magnific) - Image

Ilustrasi Zodiak Capricorn. (Magnific)

JawaPos.com - Zodiak capricorn akan merasa cukup optimis hari ini. Capricorn akan mendapatkan banyak bantuan dan dukungan dari teman-teman. Ini akan membuat capricorn tetap termotivasi sepanjang hari. 

Disarankan agar capricorn terus bekerja keras menjaga hubungan dengan orang lain, karena hal itu sangat bermanfaat. Habiskan hari bersama teman dan keluarga, dan bersenang-senanglah serta segarkan diri sendiri sebanyak mungkin.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Rabu, 2 September 2026.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Zodiak capricorn perlu mengekspresikan perasaan dengan mengejutkan pasangan melalui isyarat romantis. Terkait karir, manfaatkan hari ini untuk mendorong proyek kerjamu berjalan lebih jauh.

Sementara itu, segera periksakan diri ke dokter jika capricorn memiliki kekhawatiran serius tentang kesehatan. Terkait keuangan, cobalah memberikan sumbangan kepada badan amal atau membelikan hadiah spesial kepada pasangan.

Cinta Capricorn

Suasana romantis tampaknya hadir. Sisihkan waktu luang hari ini untuk lebih kreatif dalam mengekspresikan perasaan. Cobalah mengejutkan pasangan dengan isyarat romantis yang tak terduga. Dia pasti akan memperhatikan dan menghargainya.

Karir Capricorn

Hari ini akan membawa beberapa perkembangan profesional yang baik. Salah satu proyek capricorn mungkin tertunda tanpa batas waktu, tetapi hari ini akan melihat kemajuan. Manfaatkan waktu ini untuk mendorong proyek kerjamu berjalan sejauh mungkin.

Editor: Hanny Suwindari
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