Tak Mudah Kekurangan, 3 Weton Ini Konon Dibekali Keberuntungan Finansial Sejak Lahir

Weton yang Diprediksi Hoki dan Kaya Sejak Lahir. (freepik.com)
JawaPos.com - Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton kerap digunakan untuk menggambarkan karakter dan peruntungan seseorang. Perhitungan berdasarkan hari serta pasaran kelahiran ini juga dipercaya memiliki kaitan dengan perjalanan rezeki.
Primbon Jawa mengenal sejumlah weton yang dianggap mempunyai peruntungan finansial kuat. Pemilik weton tersebut dipercaya lebih mudah menemukan peluang, mendapatkan dukungan dari orang lain, serta memiliki jalan rezeki yang relatif terbuka.
Bahkan, beberapa di antaranya disebut telah membawa keberuntungan finansial sejak lahir. Meski demikian, kepercayaan mengenai weton merupakan bagian dari tradisi dan tidak dapat dijadikan patokan pasti mengenai kondisi ekonomi seseorang.
Dilansir dari kanal YouTube NGAOS JAWA, terdapat tiga weton yang disebut memiliki hoki uang dan berpotensi hidup berkecukupan. Berikut daftarnya:
Pemilik weton Senin Legi dikenal memiliki pembawaan yang tenang, lembut, dan bijaksana. Mereka cenderung berhati-hati sebelum mengambil keputusan sehingga mudah mendapatkan kepercayaan dari orang-orang di sekitarnya.
Dalam pekerjaan maupun usaha, karakter tersebut dipercaya membuat Senin Legi mampu menerima berbagai amanah dan tanggung jawab penting. Dukungan dari orang lain juga disebut kerap hadir dalam perjalanan hidup mereka, baik berupa peluang pekerjaan, kerja sama, maupun bantuan ketika sedang merintis usaha.
Weton ini juga digambarkan mempunyai kemampuan membangun hubungan sosial yang baik. Sikap yang tidak gemar memamerkan pencapaian membuat mereka justru mudah mendapatkan simpati.
Dalam urusan finansial, Senin Legi dipercaya bukan tipe yang mudah menghamburkan uang. Mereka cenderung mampu membedakan kebutuhan dan keinginan sehingga kondisi keuangan dapat dijaga tetap stabil.
Ketika menghadapi kegagalan, pemilik weton ini juga dikenal tidak mudah panik. Mereka dipercaya mampu mengevaluasi keadaan dan kembali menyusun langkah untuk memperbaiki kondisi.
Menurut kepercayaan tradisional Jawa, Senin Legi juga dapat memperoleh keberkahan melalui hubungan keluarga dan lingkungan sosial. Karena itu, menjaga silaturahmi, berbagi kepada sesama, serta menjalani kehidupan dengan hati tenang sering dikaitkan dengan upaya mempertahankan keberuntungan mereka.
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Jawa Pos
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