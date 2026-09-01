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Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 2 September 2026 | 06.03 WIB

Rezeki Datang Setelah Ujian, Ini 7 Shio yang Diprediksi Bangkit Secara Finansial

Shio yang dapat rezeki finansial setelah terpuruk - Image

Shio yang dapat rezeki finansial setelah terpuruk

JawaPos.com - Tidak selamanya kehidupan berjalan sesuai harapan. Dalam perjalanan hidup, seseorang bisa saja mengalami kegagalan, kehilangan, hingga masalah finansial sebelum akhirnya menemukan kesempatan untuk bangkit.

Dalam astrologi Tionghoa, kondisi tersebut kerap digambarkan sebagai fase sebelum datangnya keberuntungan. Sejumlah shio dipercaya memiliki karakter kuat yang membuat mereka mampu melewati masa sulit dan kembali membangun kehidupan finansial dari awal.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat tujuh shio yang disebut berpeluang memperoleh rezeki finansial setelah melewati masa keterpurukan.

1. Shio Kelinci

Shio Kelinci dikenal sebagai salah satu simbol keberuntungan dan kebahagiaan dalam kepercayaan Tionghoa. Ketika menghadapi kerugian atau pengalaman buruk, mereka dipercaya memiliki kemampuan untuk segera menata kembali kehidupannya.

Sifat optimistis membuat pemilik shio ini tidak mudah menyerah. Setelah melalui periode penuh tekanan, peluang baru diyakini dapat muncul secara perlahan hingga membawa kondisi yang lebih stabil.

Kemampuan beradaptasi juga menjadi modal penting bagi Kelinci untuk memanfaatkan kesempatan yang datang dan mengubah keadaan menjadi lebih baik.

2. Shio Naga

Naga kerap dikaitkan dengan kekuatan, kewibawaan, dan keberuntungan besar. Dalam ramalan, pemilik shio ini mungkin harus melewati sejumlah kegagalan sebelum mencapai kondisi finansial yang lebih baik.

Pengalaman menghadapi kerugian justru dipercaya dapat membuat mereka semakin matang dalam mengambil keputusan. Dari kesalahan masa lalu, insting bisnis dan kemampuan membaca risiko menjadi lebih terasah.

Ketika kesempatan baru datang, karisma serta jaringan yang dimiliki Shio Naga diyakini dapat membantu mereka kembali berdiri dan mengejar pencapaian yang lebih besar.

3. Shio Monyet

Kecerdasan dan kemampuan beradaptasi menjadi kekuatan utama Shio Monyet. Saat mengalami kemunduran finansial, mereka dipercaya tidak akan terlalu lama larut dalam kegagalan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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