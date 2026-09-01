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Lania Monica
Rabu, 2 September 2026 | 05.55 WIB

September Jadi Bulan Keberuntungan, 8 Weton Ini Disebut Berpeluang Raih Kemakmuran

Ilustrasi weton yang alami lonjakan rezeki di September (freepik) - Image

Ilustrasi weton yang alami lonjakan rezeki di September (freepik)

JawaPos.com – Weton dalam tradisi Jawa tidak hanya dikenal sebagai penanda hari kelahiran, tetapi juga kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga keberuntungan seseorang.

Dalam kepercayaan Primbon Jawa, kombinasi hari dan pasaran tertentu dipercaya mempunyai karakteristik serta peruntungan yang berbeda.

Pada waktu-waktu tertentu, sejumlah weton bahkan disebut berpotensi memperoleh keberuntungan lebih besar, termasuk dalam urusan pekerjaan dan finansial.

Dikutip dari Bara Raja Cirebon, berikut delapan weton yang menurut ramalan Primbon Jawa berpeluang mengalami peningkatan rezeki dan menjalani kehidupan yang lebih makmur pada September.

1. Jumat Wage

Pemilik weton Jumat Wage dikenal memiliki pembawaan tenang dan perhatian terhadap orang lain.

Kemampuan menjaga hubungan dengan lingkungan membuat mereka relatif mudah mendapatkan kepercayaan dari orang-orang di sekitarnya, baik dalam kehidupan sosial maupun pekerjaan.

Menurut ramalan Primbon Jawa, periode September membawa peluang positif bagi Jumat Wage. Kondisi finansial disebut berpotensi mengalami peningkatan, sementara kesempatan dalam urusan karier juga dapat terbuka lebih lebar.

2. Sabtu Pahing

Sabtu Pahing digambarkan sebagai pribadi yang cerdas dan mempunyai wawasan luas.

Mereka juga dikenal mampu bangkit setelah melewati masa sulit. Kerendahan hati serta kepedulian kepada orang lain menjadi karakter lain yang membuat mereka mudah disukai.

Dalam ramalan yang beredar, Sabtu Pahing disebut berpeluang mendapatkan aliran rezeki yang lebih besar. Keberuntungan tersebut dipercaya dapat memberikan perubahan positif terhadap kesejahteraan hidup.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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