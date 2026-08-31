4 Zodiak Ternyata Sangat Dekat dengan Terobosan Besar, Kehidupan Mereka Segera Berubah!

JawaPos.com - Terkadang seseorang merasa hidupnya sedang berada di titik paling rendah, padahal bisa jadi ia justru sedang berada sangat dekat dengan perubahan besar.

Berbagai kejadian yang terasa berat mungkin menjadi bagian dari proses untuk menyadarkan seseorang tentang apa yang sebenarnya pantas dipertahankan.

Dalam astrologi, beberapa zodiak diprediksi mulai melihat titik terang setelah menyadari bahwa mereka terlalu lama membiarkan orang lain memperlakukan mereka sesuka hati.

Ketika keberanian untuk menetapkan batasan mulai muncul, perubahan pun perlahan mengikuti.

Dilansir dari YourTango.com, astrolog profesional Eleanor menyebut ada empat zodiak yang sebenarnya sudah jauh lebih dekat dengan terobosan daripada yang mereka sadari.

Mereka mulai memperbaiki keadaan sejak akhir Juli 2026 dan kini semakin mampu melihat kebenaran yang sebelumnya tersembunyi.

Menjelang gerhana bulan, berbagai fakta dan perasaan yang selama ini dipendam berpotensi muncul ke permukaan. Bagi empat zodiak ini, momen tersebut dapat menjadi awal dari perubahan besar.

1. Aquarius

Aquarius mulai menyadari bahwa tidak semua orang yang mengaku sebagai teman benar-benar menghargai mereka.