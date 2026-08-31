Ramalan Kesehatan Zodiak Scorpio Senin, 31 Agustus 2026: Jaga Kebugaran dan Kelola Stres

Ilustrasi zodiak Scorpio (Freepik)
JawaPos.com - Kesehatan Scorpio pada Senin, 31 Agustus 2026, secara umum berada dalam kondisi yang cukup baik sehingga Scorpio memiliki energi yang dapat digunakan untuk menjalani berbagai aktivitas selama tetap menjaga keseimbangan.
Kondisi tubuh yang cukup mendukung dapat dimanfaatkan untuk tetap aktif tanpa mengabaikan kebutuhan istirahat.
Aktivitas aerobik dapat menjadi pilihan untuk membantu mempertahankan kebugaran dan membuat tubuh tetap aktif.
Namun, olahraga sebaiknya dilakukan sesuai kemampuan tubuh dan tidak dipaksakan apabila Scorpio sedang merasa lelah atau mengalami keluhan tertentu.
Pemanasan sebelum olahraga dan pendinginan setelah aktivitas juga penting agar tubuh dapat menyesuaikan diri dengan perubahan intensitas gerakan. Scorpio tidak perlu mengejar latihan berat apabila kondisi tubuh belum benar-benar siap.
Selain aktivitas fisik, Scorpio perlu memperhatikan kondisi mental karena tekanan yang muncul dari pikiran dapat membuat tubuh terasa lebih lelah meskipun secara fisik tidak melakukan terlalu banyak kegiatan.
Kebiasaan memikirkan pekerjaan secara berlebihan dapat menjadi salah satu sumber kelelahan yang tidak selalu disadari. Karena itu, berikan waktu bagi pikiran untuk berhenti sejenak dari berbagai persoalan profesional.
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Jawa Pos
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