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Elista Ita Yustika
Kamis, 3 September 2026 | 00.18 WIB

Ramalan Lengkap Zodiak Libra Besok Kamis, 3 September 2026

Ilustrasi zodiak Libra. (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Libra. (magnific)

Jawa Pos – Ramalan zodiak Libra untuk Kamis, 3 September 2026, membawa pesan penting tentang perasaan, hubungan sosial, pekerjaan, hingga rencana perjalanan. 

Libra tampaknya perlu memberikan waktu lebih banyak kepada diri sendiri untuk memahami apa yang sebenarnya sedang dirasakan.

Terkadang, kesibukan sehari-hari membuat seseorang terlalu sibuk memperhatikan berbagai hal di sekelilingnya. 

Mulai dari pekerjaan, kehidupan orang lain, hingga berbagai pencapaian yang terlihat di media sosial. 

Tanpa disadari, perhatian terhadap diri sendiri justru semakin berkurang.

Dilansir dari Astrotalk, Rabu (2/9), bagi Libra, Kamis besok bisa menjadi waktu yang tepat untuk berhenti sejenak dan mendengarkan suara hati.

Saat Bulan berada di Taurus, Libra disarankan untuk lebih memperhatikan perasaan yang muncul dalam diri. 

Tidak semua emosi harus segera mendapatkan jawaban. 

Ada kalanya seseorang hanya perlu mengakui bahwa dirinya sedang merasa sedih, bingung, khawatir, atau bahkan tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi.

Editor: Novia Tri Astuti
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