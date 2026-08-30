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Mohammad Maulana Iqbal
Minggu, 30 Agustus 2026 | 23.40 WIB

Sabar Jadi Kunci, 5 Shio Ini Diprediksi Makin Dekat dengan Kesuksesan

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik) - Image

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik)

JawaPos.com – Kesuksesan tidak selalu datang dalam waktu singkat. Ada kalanya seseorang harus melewati berbagai tantangan, kegagalan, dan masa penantian sebelum akhirnya memperoleh hasil yang diharapkan.

Dalam astrologi Tiongkok, karakter seseorang kerap dikaitkan dengan shio berdasarkan tahun kelahirannya. Setiap shio dipercaya mempunyai kelebihan dan tantangan masing-masing, termasuk dalam perjalanan menuju keberhasilan dan kemapanan finansial.

Bagi sejumlah shio, kesabaran disebut menjadi bagian penting dari proses tersebut. Menahan diri, memperbaiki kemampuan, dan menunggu momentum yang tepat dipercaya dapat membantu mereka memanfaatkan peluang dengan lebih baik.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat lima shio yang disebut perlu bersabar karena dipercaya sedang berada di jalan menuju kekayaan dan kesuksesan. Berikut ulasannya.

1. Shio Ayam

Shio Ayam dikenal dalam astrologi Tiongkok sebagai sosok yang memiliki semangat kerja tinggi dan kecenderungan untuk memimpin. Mereka biasanya mempunyai target yang ingin segera diwujudkan.

Namun, keinginan untuk mendapatkan hasil cepat terkadang justru menjadi tantangan. Terlalu terburu-buru mengambil keputusan dapat membuat proses yang seharusnya membutuhkan pertimbangan matang menjadi kurang optimal.

Karena itu, kesabaran disebut menjadi pelajaran penting bagi shio Ayam. Masa penantian dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi strategi, meningkatkan kemampuan, dan memperkuat persiapan.

Ketika peluang yang tepat muncul, mereka dipercaya akan lebih siap menghadapinya jika tidak lagi terbiasa bertindak secara impulsif.

2. Shio Kelinci

Shio Kelinci kerap digambarkan sebagai pribadi yang lembut, penuh perhatian, dan mudah membangun hubungan dengan orang lain.

Di sisi lain, mereka disebut terkadang terlalu mempertimbangkan pendapat orang di sekitarnya. Hal tersebut dapat membuat rasa percaya diri berkurang, terutama ketika harus menentukan pilihan penting.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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