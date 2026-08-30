Ramalan Zodiak Gemini 30 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Gemini (magnific)
JawaPos.com - Zodiak gemini tertarik pada pelayanan publik. Keinginan ini mendorong gemini untuk menjadi sukarelawan dalam suatu kelompok.
Gemini mungkin merasa sedikit canggung pada awalnya, tetapi kemampuan kepemimpinan gemini akan segera muncul. Kelompok tersebut akan bertanya-tanya bagaimana mereka bisa bertahan tanpa gemini. Bakat gemini akan kembali bersinar.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Minggu, 30 Agustus 2026.
Gemini (21 Mei – 20 Juni)
Zodiak gemini perlu berhati-hati agar tidak memperbesar perselisihan yang mungkin muncul dalam hubungan. Terkait karir, perluas cakrawala karir dengan menelusuri pekerjaan lain di dalam atau di luar keahlianmu.
Sementara itu, gemini mengalami perubahan kondisi yang akan membuat kondisi kesehatan semakin membaik. Terkait keuangan, gemini akan mendapatkan posisi yang menguntungkan berkat transaksi atau investasi yang dilakukan sejak lama.
Cinta Gemini
Hindari terlibat dalam argumen yang tidak perlu dengan pasangan. Beberapa perselisihan kecil mungkin muncul, dan gemini perlu berhati-hati agar tidak memperbesarnya. Biarkan masalah berlalu agar hubunganmu kembali normal.
Karir Gemini
Hari ini, gemini mungkin bertanya-tanya apakah telah memilih bidang pekerjaan yang tepat. Stres berlebihan membuat gemini berpikir untuk berganti karir. Ini adalah waktu yang tepat untuk mempertimbangkan semua pilihan.
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Jawa Pos
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