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Mohammad Maulana Iqbal
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 14.20 WIB

7 Kepribadian Unik Shio Babi yang Jarang Diketahui Menurut Astrologi Tionghoa

Ilustrasi shio babi - Image

Ilustrasi shio babi

JawaPos.com – Shio Babi dikenal sebagai simbol keberuntungan, kegembiraan, dan kehidupan yang penuh berkah dalam astrologi Tionghoa.

Kepribadian shio Babi memiliki banyak sisi menarik yang jarang diketahui secara mendalam oleh banyak orang.

Astrologi Tionghoa menjelaskan berbagai sifat unik yang membentuk karakter khas dari shio Babi.

Dilansir dari laman YourTango pada Sabtu (29/8), dijelaskan delapan kepribadian unik shio Babi secara lengkap menurut astrologi Tionghoa.

1. Ceria dan penuh semangat

Orang yang lahir dengan shio Babi dikenal memiliki kepribadian besar dan diberkati keberuntungan dalam hidupnya.

Mereka sangat menikmati kehidupan dan senang menghibur diri melalui berbagai bentuk kesenangan sehari-hari.

Sikap ini terkadang membuat mereka terlihat sedikit materialistis meski tetap bekerja keras meraih kekayaan tersebut.

Antusiasme yang tinggi membuat mereka penuh energi dan mudah menularkan semangat kepada orang di sekitarnya.

Kehadiran mereka mampu mengubah suasana membosankan menjadi lebih hidup dan menyenangkan dalam berbagai situasi.

Editor: Hanny Suwindari
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