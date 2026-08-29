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Cicilia Margarettha
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 13.55 WIB

Ramalan Tarot 29 Agustus 2026 Zodiak Aries, Taurus, Gemini: Kabar Baik dalam Asmara dan Karier

Ilustrasi Kartu Tarot./pexels.com - Image

Ilustrasi Kartu Tarot./pexels.com

JawaPos.com - Dinamika energi harian pada Sabtu, 29 Agustus 2026, membawa angin segar bagi perjalanan tiga zodiak awal: Aries, Taurus, dan Gemini.

Pembacaan kartu tarot harian menandai hadirnya momentum positif yang membawa kabar baik, baik dalam mempererat ikatan asmara maupun membuka peluang baru di ranah karier.

Memanfaatkan gelombang energi positif ini akan membantu Anda meraih kebahagiaan emosional sekaligus keberhasilan profesional.

Melansir dari laman Yourtango pada Sabtu (29/08), proyeksi tarot harian menekankan pentingnya menyambut setiap kesempatan dengan sikap optimis dan kesadaran diri yang utuh.

Sinergi antara kejelasan berpikir dan keterbukaan emosional menjadi kunci utama dalam memanifestasikan keberuntungan harian tersebut.

Berikut adalah rincian ramalan tarot 29 Agustus 2026 mengenai kabar baik dalam asmara dan karier untuk Aries, Taurus, dan Gemini:

1. Aries

Kabar baik dalam asmara Aries datang lewat komunikasi, jujur dengan pasangan yang membawa kehangatan baru dalam hubungan Anda.

Sementara Aries yang lajang, aura percaya diri yang terpancar hari ini menarik perhatian sosok yang memiliki frekuensi emosional seimbang.

Dalam karier, keberanian Aries dalam mengambil keputusan strategis di tempat kerja membuahkan hasil manis.

Editor: Hanny Suwindari
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