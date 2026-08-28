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Rabbany Wanadriani
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 02.18 WIB

Rezeki Mengalir dari Bakat Alami, 4 Shio Ini Disebut Punya Potensi Jadi Kaya Raya

ilustrasi shio kaya raya. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio kaya raya. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Setiap orang mempunyai cara berbeda dalam mengejar kestabilan finansial. Ada yang mengandalkan kreativitas, ada yang unggul dalam bisnis, sementara sebagian lainnya lebih nyaman membangun kekayaan secara perlahan dan terencana.

Dalam astrologi Tiongkok, karakter berdasarkan shio juga kerap dikaitkan dengan kemampuan seseorang dalam mengelola peluang finansial. Beberapa shio dipercaya mempunyai sifat yang mendukung mereka untuk mencari penghasilan, mengambil keputusan, sekaligus mempertahankan kekayaan.

Meski demikian, ramalan astrologi bukanlah jaminan seseorang pasti kaya. Keberhasilan finansial tetap dipengaruhi oleh usaha, kemampuan, kesempatan, serta keputusan yang dibuat sepanjang hidup.

Dilansir dari Horoscope, ada empat shio yang disebut memiliki bakat alami dalam menghasilkan uang. Lantas, apa yang membuat mereka dianggap punya potensi finansial kuat?

1. Shio Kerbau

Shio Kerbau dikenal sebagai pribadi yang menyukai kehidupan nyaman dan memiliki apresiasi tinggi terhadap keindahan. Ketertarikan tersebut dapat diarahkan ke berbagai bidang kreatif, seperti seni, desain, hingga dunia mode.

Namun, bukan hanya kreativitas yang menjadi modal mereka. Pemilik Shio Kerbau juga dikenal sabar dan mempunyai etos kerja yang kuat.

Mereka cenderung tidak mengejar kekayaan secara terburu-buru. Sebaliknya, mereka memilih membangun kondisi finansial secara bertahap dengan penghasilan yang stabil.

Keinginan untuk mendapatkan rasa aman dalam kehidupan ekonomi membuat Shio Kerbau biasanya cukup serius dalam mempertahankan pekerjaan dan penghasilannya.

2. Shio Macan

Shio Macan memiliki karakter percaya diri, berani, dan penuh daya tarik. Mereka tidak selalu takut tampil di depan banyak orang sehingga mempunyai peluang untuk mengembangkan bakat di bidang yang membutuhkan keberanian dan kemampuan menarik perhatian.

Dalam tafsir astrologi, sejumlah pemilik Shio Macan dianggap dapat menyalurkan bakat melalui dunia hiburan, musik, akting, komunikasi publik, hingga media sosial.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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