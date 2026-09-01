Cek Sekarang! Apakah Shio Kamu Termasuk yang Bakal Beruntung Mulai 1 September 2026

JawaPos.com - Memasuki awal bulan baru pada Selasa, 01 September 2026, dinamika astrologi Tionghoa membawa kabar gembira bagi sejumlah shio.

Perubahan rotasi energi bulanan memancarkan gelombang keberuntungan yang akan membuat jalan hidup terasa lebih ringan, penuh kemudahan, serta berpotensi mendatangkan peluang besar di ranah finansial maupun hubungan interpersonal.

Keberuntungan yang hadir bukan sekadar kebetulan, melainkan hasil dari penyelarasan antara usaha konsisten dan momentum astrologi yang tepat.

Melansir dari laman Yourtango pada Senin (31/08), transisi energi pada awal September 2026 menjadi titik balik penting bagi beberapa shio untuk terlepas dari beban berat bulan sebelumnya.

Berikut adalah deretan shio yang diprediksi bakal meraih keberuntungan dan kemudahan hidup mulai Selasa, 1 September 2026:

1. Shio Tikus

Awal September membawa kejelasan yang sangat dinantikan dalam perencanaan karier dan keuangan.

Hambatan administratif, dokumen yang tertahan, atau miskomunikasi dengan rekan bisnis yang sempat memicu kecemasan bulan lalu kini menemukan jalan keluar dengan mulus.

Keberuntungan finansial mulai berpihak pada Anda, ditandai dengan terbukanya arus kas baru atau pembayaran piutang yang sempat tersendat.