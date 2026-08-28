Ramalan Zodiak Capricorn Besok Sabtu 29 Agustus 2026: Cinta Menguat dan Keuangan Lebih Stabil

JawaPos.com - Ramalan zodiak Capricorn besok, Sabtu 29 Agustus 2026, membawa energi yang cukup romantis dan mengajak Capricorn untuk kembali menemukan ketenangan melalui kedekatan dengan keluarga maupun orang-orang yang selama ini memberikan rasa nyaman.

Capricorn mungkin sedang mempertanyakan sebuah keputusan yang baru saja diambil atau masih merasa belum sepenuhnya yakin dengan arah kehidupan yang sedang dijalani, tetapi terlalu lama memikirkan kemungkinan yang belum terjadi justru dapat membuat pikiran semakin berat.

Menghabiskan waktu bersama keluarga dapat membantu Capricorn melihat persoalan dari sudut pandang yang lebih luas karena percakapan sederhana dengan orang terdekat terkadang mampu memberikan rasa tenang ketika pikiran sedang dipenuhi pertimbangan.

Dalam kehidupan asmara, Capricorn yang sudah memiliki pasangan berpeluang merasakan perhatian dan kasih sayang yang lebih kuat, sedangkan Capricorn yang masih lajang mungkin justru merasakan kesepian lebih dalam dan membutuhkan waktu untuk memahami kebutuhan emosionalnya sendiri.

Di bidang karier, pekerjaan menjadi salah satu sumber inspirasi sehingga Capricorn memiliki peluang menemukan kembali semangat untuk menyelesaikan tanggung jawab dan mengejar target yang selama ini ingin dicapai.

Sementara itu, kondisi finansial terlihat cukup baik apabila Capricorn mampu menyusun perencanaan dengan benar, tetapi urusan pajak dan kewajiban administrasi keuangan tetap perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

AstroTalk menggambarkan suasana hati Capricorn sebagai Romantic dengan angka keberuntungan 9, serta menyoroti kedekatan dengan keluarga, kehidupan percintaan, inspirasi dari pekerjaan, perencanaan finansial, kewajiban pajak, serta pentingnya menjaga kebutuhan cairan dan mengikuti jadwal pengobatan.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Capricorn untuk Sabtu, 29 Agustus 2026.

Percintaan Capricorn Kehidupan asmara Capricorn pada Sabtu, 29 Agustus 2026, membawa energi yang cukup hangat bagi mereka yang sudah memiliki pasangan karena hubungan dapat terasa lebih penuh perhatian dan memberikan rasa dihargai setelah melewati berbagai kesibukan.

Capricorn yang selama ini lebih banyak memusatkan perhatian pada pekerjaan atau tanggung jawab pribadi sebaiknya memberikan ruang lebih besar bagi pasangan agar hubungan tidak hanya berjalan berdasarkan rutinitas yang sama setiap hari.

AstroTalk menggambarkan Capricorn yang sudah memiliki pasangan sebagai pribadi yang berpeluang merasa dicintai dan dihargai, sementara Capricorn lajang mungkin merasakan kesepian lebih kuat dari biasanya.

Bagi Capricorn yang sudah berkomitmen, Sabtu ini dapat menjadi waktu yang tepat untuk menikmati kebersamaan tanpa harus selalu membicarakan persoalan serius.

Percakapan ringan, makan bersama, berjalan santai, atau melakukan kegiatan yang disukai berdua dapat membantu menciptakan kembali suasana yang lebih hangat dalam hubungan.

Capricorn juga sebaiknya tidak menganggap perhatian pasangan sebagai sesuatu yang sudah pasti akan selalu tersedia tanpa perlu dibalas dengan perhatian yang sama.