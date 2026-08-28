Ramalan Shio Sabtu 29 Agustus 2026: Tikus, Ular, Anjing, Kerbau, Naga, Ayam

JawaPos.com – Keberuntungan shio Tikus sedang tidak menentu saat ini.

Sedangkan shio Naga mungkin akan menerima kabar buruk tentang seorang teman atau anggota keluarga.

Berikut ini ramalan shio pada hari Sabtu 29 Agustus 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Tikus, Ular, Anjing, Kerbau, Naga, dan Ayam.

Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.

Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Tikus - 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Keberuntungan sedang tidak menentu saat ini.