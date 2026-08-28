Ramalan Shio Sabtu 29 Agustus 2026: Tikus, Ular, Anjing, Kerbau, Naga, Ayam

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik)
JawaPos.com – Keberuntungan shio Tikus sedang tidak menentu saat ini.
Sedangkan shio Naga mungkin akan menerima kabar buruk tentang seorang teman atau anggota keluarga.
Berikut ini ramalan shio pada hari Sabtu 29 Agustus 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Tikus, Ular, Anjing, Kerbau, Naga, dan Ayam.
Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.
Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.
Tikus - 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020
Keberuntungan sedang tidak menentu saat ini.
Cobalah untuk menghindari risiko yang tidak perlu di tempat kerja atau saat berada di luar rumah.
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Jawa Pos
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