Sejak Lahir Disebut Beruntung, 9 Weton Ini Konon Punya Jalan Rezeki yang Lancar

Ilustrasi weton dikaruniai kekayaan dan rezeki alami sehingga tak perlu suudzon (Dok. Freepik)
JawaPos.com – Dalam tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa, weton kerap dikaitkan dengan karakter serta perjalanan kehidupan seseorang. Perpaduan antara hari kelahiran dan pasaran dipercaya mempunyai gambaran peruntungan masing-masing.
Ada weton yang disebut harus melewati berbagai rintangan sebelum mencapai kemapanan. Namun, ada pula yang dipercaya memiliki jalan rezeki lebih terbuka sehingga kehidupannya terlihat lebih mudah dan berkecukupan.
Pandangan tersebut tentu menjadi bagian dari kepercayaan kejawen dan tidak dapat dijadikan kepastian mengenai kondisi ekonomi seseorang. Rezeki dalam kehidupan nyata tetap dipengaruhi banyak faktor, termasuk usaha, kemampuan, kesempatan, dan keputusan pribadi.
Dikutip dari akun YouTube Panggilan Leluhur, terdapat sembilan weton yang disebut mempunyai rezeki alami dan potensi kemakmuran sejak lahir. Berikut ulasannya.
Selasa Kliwon mempunyai neptu 11, berasal dari nilai hari Selasa sebesar 3 dan pasaran Kliwon sebesar 8.
Pemilik weton ini digambarkan sebagai pribadi mandiri, tegas, dan memiliki kemampuan berpikir tajam. Mereka cenderung mampu mengambil keputusan sendiri tanpa mudah dipengaruhi orang lain.
Di balik pembawaan yang terkadang tenang dan tertutup, Selasa Kliwon dipercaya memiliki intuisi kuat. Kepekaan tersebut membuat mereka disebut cukup pandai membaca situasi maupun memahami karakter orang di sekitarnya.
Rabu Pon memiliki neptu 14, hasil penjumlahan Rabu 7 dan Pon 7.
Weton ini kerap dikaitkan dengan karakter kepemimpinan. Pemiliknya digambarkan mandiri, cerdas, dan mempunyai pembawaan yang membuat orang lain mudah memberikan kepercayaan.
Mereka tidak selalu membutuhkan perhatian untuk menunjukkan kemampuan. Dalam diam, mereka disebut mampu mengamati berbagai persoalan dan menganalisisnya secara mendalam.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar
Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang!
Prediksi Skor Malaga vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Super Depor Bisa Curi Poin
Prediksi Skor Bodo/Glimt vs NEC Nijmegen di Kualifikasi Liga Champions: Tuan Rumah Menang!
Prediksi Skor Sabah vs Hapoel Be'er Sheva di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027
Prediksi Skor LASK Linz vs Celtic di Kualifikasi Liga Champions: Kans Berakhir Imbang!
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Getafe vs Racing Santander di Liga Spanyol 2026/2027: Azulones Rawan Kecolongan!
Prediksi Skor Bologna vs Lazio di Liga Italia 2026/2027: Misi Sulit Gattuso Bersama Biancocelesti