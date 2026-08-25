Sejak Lahir Disebut Beruntung, 9 Weton Ini Konon Punya Jalan Rezeki yang Lancar

JawaPos.com – Dalam tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa, weton kerap dikaitkan dengan karakter serta perjalanan kehidupan seseorang. Perpaduan antara hari kelahiran dan pasaran dipercaya mempunyai gambaran peruntungan masing-masing.

Ada weton yang disebut harus melewati berbagai rintangan sebelum mencapai kemapanan. Namun, ada pula yang dipercaya memiliki jalan rezeki lebih terbuka sehingga kehidupannya terlihat lebih mudah dan berkecukupan.

Pandangan tersebut tentu menjadi bagian dari kepercayaan kejawen dan tidak dapat dijadikan kepastian mengenai kondisi ekonomi seseorang. Rezeki dalam kehidupan nyata tetap dipengaruhi banyak faktor, termasuk usaha, kemampuan, kesempatan, dan keputusan pribadi.

Dikutip dari akun YouTube Panggilan Leluhur, terdapat sembilan weton yang disebut mempunyai rezeki alami dan potensi kemakmuran sejak lahir. Berikut ulasannya.

1. Selasa Kliwon Selasa Kliwon mempunyai neptu 11, berasal dari nilai hari Selasa sebesar 3 dan pasaran Kliwon sebesar 8.

Pemilik weton ini digambarkan sebagai pribadi mandiri, tegas, dan memiliki kemampuan berpikir tajam. Mereka cenderung mampu mengambil keputusan sendiri tanpa mudah dipengaruhi orang lain.

Di balik pembawaan yang terkadang tenang dan tertutup, Selasa Kliwon dipercaya memiliki intuisi kuat. Kepekaan tersebut membuat mereka disebut cukup pandai membaca situasi maupun memahami karakter orang di sekitarnya.

2. Rabu Pon Rabu Pon memiliki neptu 14, hasil penjumlahan Rabu 7 dan Pon 7.

Weton ini kerap dikaitkan dengan karakter kepemimpinan. Pemiliknya digambarkan mandiri, cerdas, dan mempunyai pembawaan yang membuat orang lain mudah memberikan kepercayaan.