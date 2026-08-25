8 Kepribadian Unik Shio Kerbau yang Jarang Diketahui Menurut Astrologi Tionghoa

Ilustrasi shio kerbau (freepik)
JawaPos.com – Shio Kerbau dikenal sebagai simbol ketekunan, keterampilan, dan kerja keras dalam astrologi Tionghoa.
Kepribadian shio Kerbau memiliki banyak sisi menarik yang jarang diketahui secara mendalam oleh banyak orang.
Astrologi Tionghoa menjelaskan berbagai sifat unik yang membentuk karakter khas dari shio Kerbau.
Dilansir dari laman YourTango pada Senin (24/8), dijelaskan delapan kepribadian unik shio Kerbau secara lengkap menurut astrologi Tionghoa.
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1. Andal dan dapat dipercaya
Orang yang lahir dengan shio Kerbau dikenal sangat andal dan mudah dipercaya oleh orang di sekitarnya.
Mereka mencurahkan seluruh dirinya ke dalam pekerjaan sehingga sering dipuji atas dedikasi yang ditunjukkan.
Rasa tanggung jawab besar terhadap keluarga membuat mereka rela berkorban demi orang-orang tersayang.
Mereka juga dikenal sangat berbakti kepada orang tua bahkan setelah membangun kehidupan mandiri.
Sifat pengasuh yang tenang, tabah, dan setia ini menjadi ciri khas utama kepribadian mereka.
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Jawa Pos
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