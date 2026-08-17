Ramalan Asmara Aquarius Senin, 17 Agustus 2026: Venus Membawa Kehangatan dan Koneksi Leo

Ilustrasi zodiak Aquarius (freepik)
JawaPos.Com - Kehidupan asmara Aquarius pada Senin, 17 Agustus 2026, membawa energi yang cukup menarik dengan nuansa hangat dan penuh gairah.
Bagi Aquarius yang masih lajang, suasana ini dapat membuka peluang munculnya koneksi baru, terutama dengan seseorang yang mampu membuat percakapan terasa hidup dan menarik.
AstroTalk menyebut Venus membawa kehangatan ekstra dalam kehidupan cinta Aquarius dan membuka kemungkinan hadirnya sosok cerdas yang menarik perhatian.
Bahkan, Aquarius lajang berpotensi terhubung dengan seseorang berzodiak Leo.
Kehidupan asmara Aquarius pada Senin, 17 Agustus 2026, membawa energi yang cukup menarik.
Ada nuansa hangat dan penuh gairah dalam hubungan, terutama bagi Aquarius yang masih lajang.
AstroTalk menyebut Venus membawa kehangatan ekstra dalam kehidupan cinta Aquarius dan membuka kemungkinan munculnya koneksi menarik.
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Jawa Pos
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