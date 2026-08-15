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Rabbany Wanadriani
Sabtu, 15 Agustus 2026 | 21.48 WIB

Ramalan Shio Minggu 16 Agustus 2026: Monyet, Kelinci, Kuda, Babi, Macan, Kambing

ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Alam semesta tersenyum pada shio Monyet.

Sementara kegigihan shio Kuda adalah sifat yang berharga saat menghadapi rintangan.

Berikut ini ramalan shio pada hari Minggu 16 Agustus 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Monyet, Kelinci, Kuda, Babi, Macan, dan Kambing.

Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.

Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Monyet - 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Alam semesta tersenyum padamu.

Ini pertanda mendapatkan apa pun yang Anda inginkan sekarang semakin besar.

Belanja besar-besaran? Kencan? Kenaikan gaji di tempat kerja? Semuanya bisa menjadi milikmu.

Manfaatkan peluang yang datang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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