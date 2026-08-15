Ramalan Zodiak Aquarius Minggu Ini 17 hingga 23 Agustus 2026: Karier Menekan, Cinta Diuji

JawaPos.com - Ramalan zodiak Aquarius minggu ini, 17-23 Agustus 2026, menunjukkan bahwa beberapa hasil mungkin tidak datang secara cepat.

Aquarius perlu bersabar karena manfaat dari berbagai usaha kemungkinan baru dapat dirasakan secara perlahan. Minggu ini juga bukan waktu yang terlalu ideal untuk berharap banyak pada kejadian menyenangkan.

Daripada memaksakan sesuatu berjalan sesuai keinginan, Aquarius sebaiknya menjalani setiap aktivitas dengan realistis.

Tekanan pekerjaan, hubungan dengan pasangan, kondisi keuangan, hingga kebutuhan keluarga menjadi beberapa hal yang membutuhkan perhatian lebih.

Kesabaran dan perencanaan yang matang dapat membantu Aquarius melewati minggu ini dengan lebih tenang.

Inilah ramalan lengkap zodiak Aquarius mulai dari karier, cinta, keuangan hingga kesehatan yang dilansir dari astroved.

1. Karier

Dalam urusan karier dan bisnis, Aquarius mungkin menghadapi tekanan pekerjaan yang cukup berat. Banyaknya tugas dapat menjadi sumber kekhawatiran apabila tidak dikelola dengan baik.

Aquarius disarankan membuat rencana kerja sebelum memulai aktivitas.

Tentukan prioritas dan selesaikan tugas secara bertahap agar pekerjaan tidak terasa terlalu membebani. Hindari bekerja secara terburu-buru karena dapat meningkatkan risiko kesalahan.

2. Cinta

Hubungan Aquarius dengan pasangan mungkin menghadapi kendala dalam hal komunikasi. Perbedaan pemahaman dapat membuat hubungan terasa kurang nyaman.

Agar hubungan tetap terjaga, Aquarius perlu lebih fleksibel dalam menghadapi pasangan.

Sampaikan kata-kata yang menenangkan dan hindari memperbesar perbedaan pendapat. Sikap saling memahami dapat membantu menciptakan suasana hubungan yang lebih harmonis.