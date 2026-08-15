Ramalan Zodiak Leo Minggu Ini 17 hingga 23 Agustus 2026: Karier Tertekan, Keuangan Perlu Diwaspadai

Ilustrasi zodiak Leo (freepik)
JawaPos.com - Ramalan zodiak Leo minggu ini, 17-23 Agustus 2026, mengingatkan pentingnya memikirkan langkah untuk memperbaiki masa depan.
Leo mungkin menghadapi beberapa situasi yang membuat pikiran lebih aktif dalam menentukan arah kehidupan.
Namun, hasil yang lebih baik dapat diperoleh jika Leo mampu menghindari emosi negatif dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan.
Minggu ini, Leo perlu lebih berhati-hati dalam menghadapi tekanan, terutama dalam pekerjaan dan keuangan.
Hubungan dengan orang-orang terdekat juga membutuhkan sikap tenang agar tidak muncul konflik yang sebenarnya dapat dihindari.
Lantas, bagaimana ramalan Leo minggu ini dalam urusan karier, cinta, keuangan dan kesehatan? Simak selengkapnya yang dilansir dari astroved.
1. Karier
Dalam urusan karier dan bisnis, Leo mungkin menghadapi beban pekerjaan yang cukup tinggi.
Tekanan tersebut dapat membuat suasana kerja terasa kurang nyaman apabila tidak dikelola dengan baik.
Untuk menghindari masalah, Leo disarankan membangun hubungan yang baik dengan rekan kerja.
Komunikasi yang terbuka dan sikap saling membantu dapat membuat pekerjaan terasa lebih ringan.
2. Cinta
Kehidupan asmara Leo membutuhkan ketenangan. Saat berbicara dengan pasangan, sebaiknya hindari topik yang berpotensi menimbulkan perdebatan atau kontroversi.
Leo perlu lebih sabar dan mampu mengendalikan emosi ketika menghadapi perbedaan pendapat. Sikap tenang dapat membantu menjaga hubungan tetap harmonis dan mencegah kesalahpahaman.
3. Keuangan
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