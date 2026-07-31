Ramalan Zodiak Capricorn 31 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan, dan Keuangan

JawaPos.com – Ramalan zodiak Capricorn hari ini diprediksi akan menghadapi hari yang penuh tantangan.

Beberapa rencana mungkin tidak berjalan sesuai harapan, sehingga Anda perlu membekali diri dengan kesabaran dan ketelitian dalam mengambil setiap langkah.

Mengatur prioritas dan tidak terburu-buru dalam menyelesaikan persoalan akan membantu Capricorn melewati berbagai hambatan.

Sikap tenang juga menjadi kunci agar masalah yang muncul tidak berkembang menjadi lebih rumit.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Capricorn, Jumat (31/7), dikutip dari Astroved.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari) Secara umum, hari ini belum menjadi waktu yang paling menguntungkan. Berbagai tantangan dapat muncul dalam beberapa aspek kehidupan.

Hal ini akan menguji kesabaran Anda. Tetaplah fokus pada tujuan dan hadapi setiap persoalan secara bertahap.

Cinta Capricorn Hubungan asmara berpotensi diwarnai perbedaan pendapat dengan pasangan. Anda mungkin merasa sulit meyakinkan pasangan mengenai beberapa persoalan pribadi sehingga komunikasi menjadi kurang efektif.

Cobalah untuk lebih terbuka dan mendengarkan sudut pandang pasangan. Dengan sikap saling memahami, perbedaan yang muncul dapat diselesaikan secara damai tanpa memperpanjang konflik.