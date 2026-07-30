3 Zodiak Paling Berpotensi Membuat Terobosan Baru Mulai Besok 30 Juli, Bersiaplah Masa Depan Cerah Akan Datang!

Ilustrasi Masa Depan Cerah (magnific)

JawaPos.com - Memasuki 30 Juli 2026, energi astrologi dipercaya mengalami perubahan yang cukup kuat seiring berlangsungnya fase Pluto retrograde.

Meski sering dikaitkan dengan refleksi diri, transit ini juga menjadi momentum penting untuk meninggalkan kebiasaan lama yang sudah tidak lagi mendukung perkembangan pribadi maupun karier.

Bagi sebagian zodiak, perubahan ini menghadirkan dorongan yang sulit diabaikan.

Keberanian untuk mengambil keputusan besar perlahan tumbuh, sementara peluang baru mulai bermunculan dari arah yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan.

Kondisi tersebut membuka kesempatan untuk menciptakan terobosan yang mampu mengubah arah kehidupan.

Terdapat 3 zodiak yang diperkirakan paling merasakan manfaat dari energi tersebut dilansir dari yourtango.com pada Rabu (29/07).

Mereka tidak hanya memperoleh inspirasi baru, tetapi juga memiliki tekad yang lebih kuat untuk mewujudkan impian yang selama ini tertunda.

Perubahan yang terjadi bukan sekadar keberuntungan, melainkan hasil dari kesiapan mereka menyambut tantangan.

1. Cancer

Cancer menjadi salah satu zodiak yang diperkirakan memperoleh dorongan paling besar untuk keluar dari zona nyaman pada 30 Juli 2026.

Selama beberapa waktu terakhir, rutinitas yang stabil memang memberikan rasa aman.

Namun, di balik kenyamanan tersebut, muncul keinginan kuat untuk merasakan pengalaman baru yang lebih menantang.

Pluto retrograde dipercaya membantu Cancer menyadari bahwa pertumbuhan tidak akan datang apabila terus bertahan dalam situasi yang sama.