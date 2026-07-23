Aura Keberuntungan Kuat, 6 Weton Ini Diramal Mudah Meraih Kesuksesan

Weton elit rezeki melejit yang dikenal sebagai kasta tertinggi kata primbon jawa./Freepik.
JawaPos.com – Dalam tradisi Primbon Jawa, beberapa weton dipercaya memiliki karakter dan perjalanan hidup yang dianggap istimewa.
Sejumlah weton disebut sebagai golongan yang memiliki potensi keberuntungan besar, terutama dalam hal rezeki, kedudukan, dan penghormatan dari lingkungan sekitar.
Menurut kepercayaan tersebut, orang yang lahir pada weton tertentu diyakini memiliki energi positif yang dapat mendukung perjalanan hidupnya menuju kesuksesan.
Tak hanya dikaitkan dengan kemudahan dalam memperoleh kemakmuran, weton ini juga dipercaya membawa pengaruh kuat dalam membangun wibawa dan rasa hormat dari orang lain.
Mengutip tayangan dari kanal YouTube Algoritma Alam Weton, disebutkan bahwa terdapat enam weton yang dianggap memiliki keberuntungan besar dan dikenal sebagai golongan istimewa menurut Primbon Jawa.
1. Minggu Kliwon
Kombinasi hari Minggu dengan pasaran Kliwon dipercaya sebagai pemegang segel cakra mahkota langit dalam tradisi primbon Jawa.
Individu yang lahir pada hari ini memiliki karisma alami yang membuat orang lain tertarik untuk mengikuti kepemimpinan mereka.
Kekuatan utama mereka terletak pada kemampuan mempengaruhi dan menginspirasi orang lain melalui kata-kata dan tindakan.
Kemakmuran bagi mereka biasanya datang melalui posisi kepemimpinan dan kekuasaan yang mereka raih dalam berbagai bidang.
Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini
Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral
Sarwendah Dikabarkan Hengkang dari Rumah Cilandak, Begini Komentar Pihak Ruben Onsu
Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi
2 Alasan Vicky Prasetyo Belum Menjenguk Fangfang yang Sudah Melahirkan Buah Hatinya
Komentar Pedas Zlatan Ibrahimovic di Piala Dunia 2026 Bikin Heboh, Ini Deretan Frasa Ikoniknya
Jeritan Puluhan Tenaga Kesehatan PPPK Paruh Waktu di Balai Kota DKI: Gaji Ke-13 Tak Cair
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!