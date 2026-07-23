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Mohammad Maulana Iqbal
Kamis, 23 Juli 2026 | 20.50 WIB

Aura Keberuntungan Kuat, 6 Weton Ini Diramal Mudah Meraih Kesuksesan

Weton elit rezeki melejit yang dikenal sebagai kasta tertinggi kata primbon jawa./Freepik. - Image

Weton elit rezeki melejit yang dikenal sebagai kasta tertinggi kata primbon jawa./Freepik.

JawaPos.com – Dalam tradisi Primbon Jawa, beberapa weton dipercaya memiliki karakter dan perjalanan hidup yang dianggap istimewa.

Sejumlah weton disebut sebagai golongan yang memiliki potensi keberuntungan besar, terutama dalam hal rezeki, kedudukan, dan penghormatan dari lingkungan sekitar.

Menurut kepercayaan tersebut, orang yang lahir pada weton tertentu diyakini memiliki energi positif yang dapat mendukung perjalanan hidupnya menuju kesuksesan.

Tak hanya dikaitkan dengan kemudahan dalam memperoleh kemakmuran, weton ini juga dipercaya membawa pengaruh kuat dalam membangun wibawa dan rasa hormat dari orang lain.

Mengutip tayangan dari kanal YouTube Algoritma Alam Weton, disebutkan bahwa terdapat enam weton yang dianggap memiliki keberuntungan besar dan dikenal sebagai golongan istimewa menurut Primbon Jawa.

1. Minggu Kliwon

Kombinasi hari Minggu dengan pasaran Kliwon dipercaya sebagai pemegang segel cakra mahkota langit dalam tradisi primbon Jawa.

Individu yang lahir pada hari ini memiliki karisma alami yang membuat orang lain tertarik untuk mengikuti kepemimpinan mereka.

Kekuatan utama mereka terletak pada kemampuan mempengaruhi dan menginspirasi orang lain melalui kata-kata dan tindakan.

Kemakmuran bagi mereka biasanya datang melalui posisi kepemimpinan dan kekuasaan yang mereka raih dalam berbagai bidang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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