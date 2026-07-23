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Tazkia Royyan Hikmatiar
Kamis, 23 Juli 2026 | 17.07 WIB

Ramalan Zodiak Pisces 23 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/coolvector) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/coolvector)

JawaPos.com – Ramalan zodiak hari ini diprediksi akan menjadi tantangan bagi Pisces karena berbagai rintangan berpotensi menghambat langkah Anda.

Hasil yang diharapkan mungkin belum sepenuhnya tercapai, sehingga kesabaran dan ketekunan menjadi kunci untuk melewati hari ini.

Jangan biarkan rasa khawatir menguasai pikiran. Tetap tenang dan fokus pada hal-hal yang dapat Pisces kendalikan agar setiap persoalan dapat diselesaikan dengan lebih baik.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Pisces, Kamis (23/7), dikutip dari Astroved.

Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Secara umum, hari ini mungkin belum berjalan sesuai harapan. Berbagai hambatan dapat muncul dalam perjalanan mencapai tujuan sehingga Anda perlu bekerja lebih keras dari biasanya.

Hindari larut dalam kecemasan berlebih dan berikan diri Anda waktu untuk beristirahat sejenak.

Cinta Pisces

Kehidupan asmara memerlukan perhatian lebih. Anda berpotensi berbicara dengan nada yang terlalu agresif kepada pasangan sehingga dapat memicu kesalahpahaman dan mengurangi keharmonisan hubungan.

Bagi Pisces yang masih lajang, cobalah mengendalikan emosi saat berkomunikasi dengan orang lain.

Sikap yang lebih lembut dan terbuka akan membantu membangun hubungan yang lebih baik.

Karir Pisces

Karir hari ini menghadapi sejumlah tantangan. Hambatan dalam pekerjaan serta meningkatnya tekanan kerja dapat membuat perkembangan yang Anda harapkan berjalan lebih lambat.

Editor: Bayu Putra
Sumber: Astroved.com
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