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Niko Sulpriyono
Kamis, 23 Juli 2026 | 02.41 WIB

Ada Hadiah, Peluang Baru, hingga Kabar Bahagia, 6 Zodiak Ini Diprediksi Bersinar pada Agustus 2026

ilustrasi Kabar Bahagia (Freepik) - Image

ilustrasi Kabar Bahagia (Freepik)

JawaPos.com - Agustus 2026 diprediksi menjadi bulan yang penuh energi positif bagi sebagian zodiak. 

Berdasarkan pembacaan tarot, ada enam zodiak yang dipercaya memiliki peluang lebih besar untuk menerima berbagai kejutan menyenangkan. 

Kejutan tersebut tidak selalu berupa materi, tetapi juga bisa hadir dalam bentuk kesempatan baru, pencapaian pribadi, hingga kabar yang membawa kebahagiaan.

Dalam dunia tarot, setiap kartu diyakini mencerminkan energi tertentu yang sedang mengelilingi seseorang. 

Ketika energi positif mendominasi, peluang memperoleh keberuntungan dalam berbagai aspek kehidupan dipercaya menjadi semakin terbuka. 

Namun, semua itu tetap perlu diiringi dengan usaha, kerja keras, dan kesiapan dalam menyambut setiap kesempatan.

Perlu dipahami bahwa ramalan zodiak bersifat hiburan dan tidak dapat dijadikan kepastian. 

Jadikan prediksi ini sebagai penyemangat untuk terus berkembang dan memanfaatkan peluang yang datang. 

Lantas, siapa saja 6 zodiak yang diprediksi bersinar pada Agustus 2026? Berikut ulasan lengkapnya yang dirangkum dari Marcel Wen pada Rabu (22/07).

1. Virgo

Virgo menjadi salah satu zodiak yang diprediksi memasuki fase penuh kejutan pada Agustus 2026

Editor: Hanny Suwindari
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