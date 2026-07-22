Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 23 Juli 2026 | 01.23 WIB

Ramalan Shio Besok Kamis 23 Juli 2026: Tikus, Kerbau, Macan, dan Kelinci

Ilustrasi shio (freepik)

JawaPos.com - Ramalan shio besok Kamis, 23 Juli 2026, diprediksi membawa angin segar bagi pemilik shio Tikus, Kerbau, Macan, dan Kelinci. 

Memasuki penghujung hari kerja, energi astrologi Tiongkok menunjukkan bahwa Kamis menjadi waktu yang baik untuk menyelesaikan target yang tertunda, membuka peluang baru dalam karier, serta memperkuat kondisi finansial. 

Beberapa shio diperkirakan memperoleh kabar menggembirakan terkait pekerjaan atau usaha, sementara yang lain akan merasakan perkembangan positif dalam hubungan pribadi.

Hari Kamis juga menghadirkan energi yang mendorong setiap shio agar lebih percaya diri dalam mengambil keputusan. 

Ketekunan, kemampuan bekerja sama, dan sikap disiplin akan menjadi modal penting untuk meraih hasil yang maksimal. 

Selain itu, menjaga keseimbangan antara pekerjaan, keluarga, dan kesehatan menjadi langkah bijak agar produktivitas tetap terjaga hingga akhir pekan.

Meski ramalan shio bukan kepastian mengenai masa depan, banyak orang menjadikannya sebagai motivasi untuk menjalani hari dengan semangat baru. 

Dengan kerja keras, pengelolaan keuangan yang baik, dan kesiapan menghadapi perubahan, peluang yang datang hari ini berpotensi berkembang menjadi keberhasilan yang lebih besar.

Dilansir dari Astrology.com, berikut ramalan shio besok Kamis, 23 Juli 2026, untuk pemilik shio Tikus, Kerbau, Macan, dan Kelinci.

Shio Tikus

Pemilik shio Tikus diprediksi menjalani Kamis dengan energi yang stabil dan kemampuan berpikir yang semakin tajam.

Hari ini Anda mampu melihat peluang yang tidak disadari orang lain, terutama dalam bidang pekerjaan maupun bisnis.

Kemampuan beradaptasi dengan perubahan membuat berbagai tantangan dapat dihadapi dengan lebih percaya diri.

Dalam bidang karier, komunikasi yang baik dengan rekan kerja maupun atasan akan memberikan dampak positif.

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
Intip! Ramalan Finansial dan Keuangan Zodiak Kamis 23 Juli 2026: Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, dan Virgo - Image
Zodiak

Intip! Ramalan Finansial dan Keuangan Zodiak Kamis 23 Juli 2026: Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, dan Virgo

Kamis, 23 Juli 2026 | 01.13 WIB

Intip! Ramalan Finansial dan Keuangan Zodiak Kamis 23 Juli 2026: Libra, Scorpio, Sagitarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces - Image
Zodiak

Intip! Ramalan Finansial dan Keuangan Zodiak Kamis 23 Juli 2026: Libra, Scorpio, Sagitarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces

Kamis, 23 Juli 2026 | 01.00 WIB

Ramalan Zodiak Leo Besok Kamis, 23 Juli 2026: Percaya pada Diri Sendiri, Langkah Berani Hari Ini Bisa Mengubah Masa Depan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Leo Besok Kamis, 23 Juli 2026: Percaya pada Diri Sendiri, Langkah Berani Hari Ini Bisa Mengubah Masa Depan

Kamis, 23 Juli 2026 | 00.55 WIB

Terpopuler

Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini - Image
1

Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini

2

Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi

3

Sarwendah Dikabarkan Hengkang dari Rumah Cilandak, Begini Komentar Pihak Ruben Onsu

4

Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral

5

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

6

Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria

7

Menlu Iran Ungkap Dugaan Kebocoran Intelijen di Jantung Kekuasaan, Serangan yang Tewaskan Khamenei Dinilai Sudah Diketahui Musuh

8

Hotman Paris Sampaikan Permintaan Maaf usai Diduga Hina Wartawan "Lu punya otak enggak sih?"

9

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

10

Polisi Periksa Saksi dan CCTV, Ungkap Dugaan Penculikan Atlet Golf Putri Indonesia Jesslyn Wijaya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore