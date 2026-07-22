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Rabbany Wanadriani
Rabu, 22 Juli 2026 | 20.04 WIB

Ramalan Shio Besok Kamis 23 Juli 2026: Monyet, Kelinci, Kuda, Babi, Macan, Kambing

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ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik)

JawaPos.com – Saat ini adalah waktu yang tepat untuk menciptakan harmoni sempurna di sekitar shio Kelinci.

Sedangkan shio Kuda nikmati kesenangan kecil sehari-hari karena itulah yang membentuk kebahagiaan.

Berikut ini ramalan shio pada hari Kamis 23 Juli 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Monyet, Kelinci, Kuda, Babi, Macan, dan Kambing.

Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.

Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Monyet - 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Tinggalkan beberapa aktivitas sia-sia yang terus Anda lakukan semata-mata karena kebiasaan.

Jika telah berkomitmen pada sesuatu, lakukan apa yang diperlukan untuk menepati janji Anda.

Investasi dan akuisisi keuangan menguntungkan bagi Anda saat ini.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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