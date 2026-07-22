Tak Sekadar Hari Lahir, Ini 5 Keunggulan Weton Pahing yang Diyakini Membawa Rezeki

JawaPos.com - Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton tidak hanya dipandang sebagai penanda hari kelahiran. Perhitungan ini diyakini memiliki makna yang lebih dalam karena sering dikaitkan dengan sifat, perjalanan hidup, hingga potensi yang dimiliki seseorang.

Di antara lima pasaran dalam penanggalan Jawa, Pahing menjadi salah satu yang kerap dibahas dalam berbagai kitab primbon. Weton ini dipercaya memiliki karakter kuat yang identik dengan kepemimpinan, kewibawaan, serta kemampuan menghadapi berbagai tantangan kehidupan.

Primbon Jawa juga menyebut pemilik weton Pahing mempunyai sejumlah kelebihan yang membuat mereka menonjol dibandingkan weton lainnya. Sikap tegas, keberanian mengambil keputusan, serta kemampuan menarik peluang rezeki menjadi beberapa karakter yang sering dikaitkan dengan pasaran ini.

Berkat karakter tersebut, mereka diyakini memiliki kesempatan besar untuk meraih keberhasilan, baik dalam karier, usaha, maupun kehidupan sosial. Tak heran jika weton Pahing kerap disebut sebagai salah satu weton yang berpotensi menjadi sosok berpengaruh.

Dirangkum dari kanal YouTube Primbon Cirebon, berikut lima keistimewaan weton kelahiran pasaran Pahing menurut pandangan Primbon Jawa.

1. Lahir di Bawah Naungan Cakra Jantung Langit

Weton Pahing diyakini dinaungi oleh kekuatan cakra jantung langit, simbol dari keberanian dan daya juang yang tinggi.

Individu dengan pasaran ini memiliki kemampuan untuk membuat keputusan besar secara cepat dan tepat.

Mereka tidak gentar menghadapi tantangan, bahkan dalam kondisi sulit sekalipun.

Karakter ini membuat weton Pahing sangat cocok menjadi pemimpin, baik dalam lingkup kecil seperti keluarga maupun dalam skala besar seperti organisasi.

Ketegasan mereka sering kali menjadi fondasi kuat dalam mengelola tim dan mencapai target yang diinginkan.

Kemampuan mereka dalam mengambil inisiatif dan menanggung tanggung jawab besar menjadikan mereka sosok yang dihormati.

Tak heran jika banyak pemilik weton Pahing dipercaya mampu menduduki posisi strategis dalam kehidupan.

2. Penuh Kasih Sayang dan Cinta terhadap Keindahan

Selain keberanian, weton Pahing juga dikenal dengan kelembutan hatinya. Mereka cenderung memiliki empati tinggi dan perhatian yang tulus terhadap sesama.

Karakter penyayang ini membuat mereka mudah diterima di lingkungan sosial mana pun.

Tak hanya itu, mereka juga memiliki ketertarikan mendalam terhadap estetika dan keindahan.

Banyak di antara mereka yang berbakat di bidang seni atau desain, menjadikan kreativitas sebagai salah satu kekuatan mereka.

Sentuhan keindahan yang mereka bawa mampu menyentuh hati banyak orang.

Kepribadian yang seimbang antara ketegasan dan kelembutan ini menjadikan weton Pahing sangat istimewa.

Mereka tidak hanya mampu memimpin, tetapi juga memberi keteduhan dan inspirasi bagi orang-orang di sekitarnya.

3. Optimis dan Penuh Semangat

Weton Pahing dikenal memiliki semangat hidup yang tinggi dan selalu melihat segala sesuatu dari sisi positif.

Mereka tidak mudah menyerah meskipun berada dalam tekanan atau menghadapi kegagalan.

Optimisme ini mendorong mereka untuk terus maju dan berjuang mencapai impian.

Tekad yang kuat dan semangat yang menyala membuat mereka mampu menghadapi berbagai rintangan dalam hidup.

Mereka jarang berhenti di tengah jalan dan lebih memilih bangkit dari kegagalan dengan cepat.

Inilah yang menjadikan mereka panutan dalam keluarga maupun lingkungan kerja.

Sikap ini juga menular kepada orang-orang di sekitarnya.

Kehadiran weton Pahing dalam suatu komunitas sering kali membawa energi positif dan motivasi tinggi, menjadikan mereka inspirasi bagi banyak orang.

4. Mampu Menjaga Keseimbangan Sosial

Meskipun memiliki banyak kelebihan, individu dengan weton Pahing juga memiliki tantangan, yakni mudah terpengaruh oleh lingkungan.

Namun, dengan kesadaran diri yang tinggi, mereka mampu menciptakan keseimbangan dalam kehidupan sosialnya.

Keseimbangan ini tercermin dalam cara mereka berinteraksi dengan berbagai kalangan, serta kemampuan mereka dalam menjaga hubungan tetap harmonis.

Mereka bisa menjadi pendengar yang baik sekaligus pemimpin yang adil.

Jika mampu mempertahankan keseimbangan ini, weton Pahing akan memiliki kehidupan sosial yang stabil dan mendukung kesuksesan mereka.

Dukungan sosial yang kuat akan memperkuat fondasi pencapaian yang telah mereka bangun.

5. Diberkahi Keberuntungan yang Beragam

Keberuntungan weton Pahing tidak hanya berasal dari tanggal lahirnya, tetapi juga dari keselarasan antara faktor langit, bumi, dan perilaku hidup.

Mereka memiliki peluang besar untuk mencapai kemakmuran jika mau berusaha keras dan menjaga hubungan baik dengan sesama.

Berbagai fase kehidupan mereka sering kali dipenuhi dengan peluang emas, baik dalam hal pekerjaan, hubungan, maupun rezeki

Namun, keberuntungan ini perlu diimbangi dengan kerja keras, ketulusan, dan keikhlasan agar benar-benar menghasilkan kebahagiaan sejati.

Kombinasi antara keberuntungan alami dan etos kerja tinggi menjadikan weton Pahing sebagai calon pemimpin sukses yang tidak hanya unggul secara materi, tetapi juga bermakna secara spiritual dan sosial.