Dari Kegagalan Menuju Kesuksesan, 3 Weton Ini Disebut Akan Mendapat Kejutan Baik

JawaPos.com – Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, weton atau perhitungan hari kelahiran sering dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, serta peruntungan seseorang. Sebagian orang meyakini bahwa weton tertentu memiliki kisah hidup yang penuh tantangan sebelum mencapai keberhasilan.

Berdasarkan perhitungan primbon Jawa, terdapat beberapa weton yang dipercaya harus melewati berbagai ujian, mulai dari persoalan karier, kondisi keuangan, hingga hubungan asmara. Namun, setelah melalui masa sulit tersebut, mereka disebut memiliki peluang untuk bangkit dan meraih pencapaian yang lebih baik.

Dengan ketekunan, usaha, serta keyakinan yang kuat, sosok-sosok ini diyakini mampu mengubah keadaan dan menemukan jalan menuju kesuksesan.

Mengutip kanal YouTube NGAOS JAWA, berikut tiga weton yang dipercaya akan mendapatkan kejutan keberhasilan setelah melewati berbagai tantangan hidup.

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1. Senin Wage

Orang yang lahir pada weton Senin Wage dikenal sebagai pribadi penyabar, pendiam, namun punya keteguhan hati luar biasa.

Sejak muda, mereka dengan weton Senin Wage seringkali hidup dalam kekurangan. Bahkan tak jarang harus membantu orang tua mencari nafkah di usia belia. Pendidikan kadang terhenti di tengah jalan dan dalam pergaulan pun cenderung kurang beruntung.

Namun, satu hal yang membuat weton ini istimewa adalah daya tahan mentalnya. Weton Senin Wage dikenal kuat menahan tekanan, walau diterpa kegagalan, mereka tak gampang menyerah.

Hal inilah yang membentuk karakter pejuang sejati. Dalam primbon, weton Senin Wage seringkali disebut sebagai weton yang diuji lebih dulu sebelum diangkat tinggi.