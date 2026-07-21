Dari Kegagalan Menuju Kesuksesan, 3 Weton Ini Disebut Akan Mendapat Kejutan Baik

Ilustrasi weton yang rezekinya lancar sepanjang tahun 2026 (Magnific)
JawaPos.com – Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, weton atau perhitungan hari kelahiran sering dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, serta peruntungan seseorang. Sebagian orang meyakini bahwa weton tertentu memiliki kisah hidup yang penuh tantangan sebelum mencapai keberhasilan.
Berdasarkan perhitungan primbon Jawa, terdapat beberapa weton yang dipercaya harus melewati berbagai ujian, mulai dari persoalan karier, kondisi keuangan, hingga hubungan asmara. Namun, setelah melalui masa sulit tersebut, mereka disebut memiliki peluang untuk bangkit dan meraih pencapaian yang lebih baik.
Dengan ketekunan, usaha, serta keyakinan yang kuat, sosok-sosok ini diyakini mampu mengubah keadaan dan menemukan jalan menuju kesuksesan.
Mengutip kanal YouTube NGAOS JAWA, berikut tiga weton yang dipercaya akan mendapatkan kejutan keberhasilan setelah melewati berbagai tantangan hidup.
1. Senin Wage
Orang yang lahir pada weton Senin Wage dikenal sebagai pribadi penyabar, pendiam, namun punya keteguhan hati luar biasa.
Sejak muda, mereka dengan weton Senin Wage seringkali hidup dalam kekurangan. Bahkan tak jarang harus membantu orang tua mencari nafkah di usia belia. Pendidikan kadang terhenti di tengah jalan dan dalam pergaulan pun cenderung kurang beruntung.
Namun, satu hal yang membuat weton ini istimewa adalah daya tahan mentalnya. Weton Senin Wage dikenal kuat menahan tekanan, walau diterpa kegagalan, mereka tak gampang menyerah.
Hal inilah yang membentuk karakter pejuang sejati. Dalam primbon, weton Senin Wage seringkali disebut sebagai weton yang diuji lebih dulu sebelum diangkat tinggi.
Mereka lambat dalam mencapai keberhasilan, tetapi sudah sampai di puncak sangat sulit tergeser. Rezeki weton ini memang seperti musim, kemarau panjang yang akhirnya diguyur hujan deras.
Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia
Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Jadwal dan Link Live Streaming Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang Hari Ini, Kick-off 15.30 WIB di Gelora Bung Tomo
Resmi! Daftar Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang, Alex Martins Starter, Ramadhan Sananta Cadangan
Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria
PWI Pusat Sesalkan Pernyataan Hotman Paris, Minta Hormati Martabat Wartawan dan Kemerdekaan Pers
Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang: Alex Martins Jadi Mesin Gol Baru Green Force
Prediksi Skor Spanyol vs Argentina di Final Piala Dunia 2026: La Roja Siap Gagalkan Mimpi Indah Lionel Messi Cs
Jude Bellingham dan Harry Kane Cadangan! Ini Susunan Pemain Prancis vs Inggris di Perebutan Peringkat Ketiga Piala Dunia 2026