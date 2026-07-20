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Tazkia Royyan Hikmatiar
Senin, 20 Juli 2026 | 19.15 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn 20 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (Freepik)

JawaPos.com – Ramalan zodiak hari ini diprediksi akan menjadi waktu yang cukup menantang bagi Capricorn. 

Berbagai hal mungkin tidak berjalan sesuai harapan, sehingga Anda dituntut untuk lebih sabar dan mampu mengendalikan emosi dalam menghadapi setiap situasi.

Meski hasil yang diperoleh belum maksimal, tetaplah berpikir positif dan menerima setiap proses dengan lapang dada.

Sikap optimistis, doa, serta ketekunan akan membantu Capricorn melewati hari ini dengan lebih baik.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Capricorn, Senin (20/7), dikutip dari Astroved.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Secara umum, hari ini belum menunjukkan perkembangan yang benar-benar menggembirakan bagi Anda. 

Beberapa rencana mungkin berjalan lebih lambat dari perkiraan. Karena itu, usahakan tetap ceria dan menyebarkan energi positif kepada orang-orang di sekitar.

Cinta Capricorn

Kehidupan asmara memerlukan perhatian lebih. Anda cenderung memendam perasaan atau emosi yang mengganggu, sehingga berpotensi menciptakan jarak dengan pasangan.

Cobalah lebih terbuka dalam berkomunikasi dan jangan membiarkan prasangka berkembang. Sikap saling memahami akan membantu menjaga keharmonisan hubungan.

Karir Capricorn

Tekanan pekerjaan cukup tinggi hari ini dan dapat memicu rasa tidak puas. Selain itu, Anda juga berpotensi menghadapi perbedaan pendapat dengan atasan.

Editor: Bayu Putra
Sumber: Astroved.com
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