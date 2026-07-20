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Dhiaz Asihing Pamartany
Selasa, 21 Juli 2026 | 01.10 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius Mingguan 20 hingga 25 Juli 2026: Jaga Emosi, Hindari Konflik dan Kelola Keuangan dengan Bijak

Ilustrasi zodiak Aquarius (freepik/user10320847) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (freepik/user10320847)

JawaPos.com - Apa yang menanti Aquarius pada minggu 19-25 Juli 2026? Ramalan zodiak Aquarius minggu ini menunjukkan adanya beberapa situasi yang membutuhkan kesabaran dan kehati-hatian.

Berbagai tantangan mungkin muncul dalam pekerjaan, hubungan asmara, hingga kondisi finansial sehingga Aquarius perlu lebih bijaksana dalam menentukan sikap.

Meskipun pekan ini dipenuhi beberapa hambatan, Aquarius tetap dapat melewatinya dengan baik selama mampu menjaga pikiran tetap positif.

Menghindari perasaan negatif, mengendalikan emosi, serta tetap menciptakan suasana hati yang bahagia akan membantu menghadapi setiap masalah dengan lebih tenang.

Inilah ramalan lengkap zodiak Aquarius pada minggu ini 19-25 Juli 2026 yang dilansir dari astroved.

1. Karier

Dalam urusan pekerjaan, Aquarius mungkin menghadapi suasana kerja yang kurang nyaman.

Gangguan dari rekan kerja maupun atasan dapat membuat aktivitas menjadi lebih sulit dijalani.

Selain itu, usaha yang telah dilakukan mungkin belum mendapatkan apresiasi seperti yang diharapkan.

Agar situasi tidak semakin rumit, tetaplah bersikap profesional dan fokus pada tanggung jawab yang dimiliki.

Editor: Hanny Suwindari
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