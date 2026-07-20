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Dhiaz Asihing Pamartany
Selasa, 21 Juli 2026 | 00.35 WIB

Ramalan Zodiak Mingguan Libra 20 hingga 25 Juli 2026: Karier Perlu Ketelitian, Keuangan Harus Dijaga

Ilustrasi Zodiak Libra. (Freepik) - Image

Ilustrasi Zodiak Libra. (Freepik)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Libra minggu 19-25 Juli 2026 membawa pesan penting untuk menghadapi berbagai perubahan dengan lebih tenang.

Pekan ini mungkin tidak berjalan sepenuhnya sesuai rencana, tetapi Libra memiliki kesempatan untuk belajar mengatur emosi, menjaga pikiran tetap positif, dan mengambil keputusan dengan lebih bijaksana.

Beberapa situasi yang tidak terduga dapat muncul dalam pekerjaan, hubungan asmara, hingga kondisi keuangan.

Meski begitu, Libra tidak perlu terlalu khawatir. Dengan sikap fleksibel dan kemampuan beradaptasi, berbagai tantangan yang hadir dapat dilewati dengan lebih mudah.

Inilah ramalan lengkap zodiak Libra pada minggu ini 19-25 Juli 2026 yang dilansir dari astroved.

1. Karier

Dalam pekerjaan, Libra perlu lebih berhati-hati karena ada kemungkinan melakukan kesalahan kecil.

Kurangnya fokus atau terburu-buru dalam menyelesaikan tugas dapat memengaruhi hasil pekerjaan.

Agar aktivitas kerja berjalan lebih lancar, buatlah rencana yang jelas dan periksa kembali pekerjaan sebelum diselesaikan.

Ketelitian dan kesabaran akan membantu Libra menghindari masalah serta menjaga performa tetap baik.

Editor: Hanny Suwindari
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