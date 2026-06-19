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Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 19 Juni 2026 | 18.37 WIB

Tak Terduga, 5 Shio Ini Diprediksi Dapat Kiriman Rezeki yang Akhirnya Jadi Modal untuk Berbisnis

Ilustrasi shio yang dibanjiri rezeki (Freepik) - Image

Ilustrasi shio yang dibanjiri rezeki (Freepik)

JawaPos.com - Menurut ramalan astrologi Tionghoa, beberapa shio diperkirakan sedang berada dalam fase yang dipenuhi keberuntungan dan peluang finansial yang menjanjikan. Kondisi ini diyakini dapat membawa perubahan besar dalam kehidupan mereka, terutama dari sisi ekonomi.

Selain peningkatan pendapatan, berbagai kesempatan menguntungkan juga disebut akan datang dari berbagai arah. Mulai dari peluang usaha yang menjanjikan, bonus tak terduga, hingga perkembangan bisnis yang memberikan hasil di luar perkiraan.

Pemilik shio tertentu diprediksi akan lebih mudah meraih keuntungan dari berbagai aktivitas yang dijalankan. Setiap langkah yang diambil berpotensi membuka jalan menuju tambahan pemasukan dan kemajuan finansial yang lebih baik.

Berdasarkan informasi yang disampaikan melalui kanal YouTube Naura Kom, terdapat lima shio yang diramalkan menerima limpahan rezeki dan keberuntungan menurut astrologi Tionghoa.

1. Shio Babi

Mereka yang terlahir di tahun 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, dan 2019 dipercaya memiliki kemampuan luar biasa dalam menghasilkan keberuntungan finansial berkat sifat cerdas dan naluri bisnis yang tajam.

Orang-orang dengan shio ini memiliki kepekaan khusus dalam menciptakan peluang-peluang menguntungkan yang tidak terlihat oleh shio lainnya.

Kecerdasan mereka diimbangi dengan sikap penuh rasa syukur yang menjadi kunci utama keberhasilan dalam mengelola sumber daya yang mereka peroleh.

Berkat kombinasi kecerdasan dan sikap bersyukur inilah, mereka mampu memanfaatkan setiap kesempatan dengan bijaksana dan penuh perhitungan.

Terbukti bahwa dalam tradisi Tiongwa, shio ini seringkali dikaitkan dengan kemakmuran dan kesuksesan yang berkelanjutan.

Mereka juga dikenal memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap berbagai situasi ekonomi, baik dalam kondisi sulit maupun menguntungkan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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