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Rabbany Wanadriani
Rabu, 17 Juni 2026 | 18.41 WIB

Ramalan Shio Besok Kamis 18 Juni 2026: Monyet, Ayam, Anjing, Babi

Ramalan lengkap 12 shio (Freepik) - Image

Ramalan lengkap 12 shio (Freepik)

JawaPos.com – Besok adalah hari yang baik untuk shio Monyet mencoba sesuatu yang baru.

Sementara itu, shio Babi kembalilah memperhatikan tubuhmu.

Berikut ini ramalan shio pada hari Kamis 18 Juni 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Monyet, Ayam, Anjing, dan Babi.

Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.

Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Monyet - 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Besok adalah hari yang baik untuk mencoba sesuatu yang baru.

Entah itu berupa kuliner yang belum dikenal atau kunjungan budaya.

Tampaknya imajinasi Anda perlu didorong.

Ayam - 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Editor: Hanny Suwindari
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