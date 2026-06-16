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Dea Agustin Adrianingtyas
Selasa, 16 Juni 2026 | 13.30 WIB

Ramalan Zodiak Leo 16 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Leo (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (Freepik)

JawaPos.com - Zodiak Leo cenderung bertindak sendiri dan tidak mempercayai bantuan dari luar. Namun, dalam beberapa minggu terakhir, Leo berhasil menemukan orang-orang yang menerima apa adanya. 

Seolah-olah Leo telah menemukan tempat perlindungan dimana dapat melarikan diri dari kenyataan. Tetapi jika mampu membuka hati kepada orang lain, akan ada tempat perlindungan tambahan bagi Leo.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Selasa, 16 Juni 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak Leo mungkin merasa siap untuk mengakhiri hubungan asmara yang dianggap tidak sehat dan tidak produktif. Terkait karir, Leo dapat menyelesaikan urusan birokrasi tanpa hambatan dan prospek bisnis leo akan lebih cerah hari ini.

Sementara itu, lakukan meditasi atau beberapa teknik pernapasan dalam untuk menenangkan pikiran Leo yang tengah mudah teralihkan. Terkait keuangan, kasus hukum yang berkaitan dengan masalah properti atau sengketa yang panjang akan segera terselesaikan.

Cinta Leo

Hari ini, Leo mungkin merasa siap untuk mengakhiri hubungan asmara yang baru-baru ini dianggap tidak sehat, tidak memuaskan, atau tidak produktif. 

Leo tidak memiliki waktu atau energi lagi untuk basa-basi dan mendengar janji palsu. Masuki fase kehidupan selanjutnya dengan mata terbuka lebar dan percayai penilaianmu sendiri.

Karir Leo

Editor: Candra Mega Sari
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