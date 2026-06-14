Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 14 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra dan Scorpio (Freepik)
JawaPos.com – Bersiaplah untuk melihat peringkat popularitasmu di tangga bintang, zodiak libra. Hari ini, libra harus menghargai diri sendiri dan mengakui semua kerja keras yang telah dilakukan. Libra pantas untuk bersantai dan menikmati hidup sesekali.
Libra dapat mengalami hal-hal yang berjalan baik saat ini, karena libra cukup cerdas untuk mengatur diri sendiri sehingga tidak ada yang terlewatkan. Jadi, luangkan waktu dan manjakan dirimu sendiri seharian.
Zodiak scorpio mungkin hanya ingin bergaul dan bersenang-senang. Scorpio tidak memiliki waktu untuk bekerja atau mengurus hal penting lainnya. Scorpio intim mengabaikan semua hal yang berkaitan dengan kewajiban.
Hari ini adalah hari untuk melampiaskan semua kegelisahan dan kesenangan, agar scorpio dapat kembali bekerja besok. Pastikan untuk tidak merusak profesi secara permanen karena alasan yang tidak penting.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio Minggu, 14 Juni 2026.
Libra (23 September – 22 Oktober)
Upaya perubahan yang telah zodiak libra lakukan dalam hubungan akan benar-benar membuahkan hasil. Terkait karir, jangan meragukan diri sendiri ketika libra melakukan pekerjaan yang menuntut keterampilan diri.
Sementara itu, jangan terlalu banyak stres, cemas, atau kelelahan agar libra tidak merasakan sakit kepala. Terkait keuangan, lakukan perencanaan yang cermat jika libra sedang mempertimbangkan untuk memilih berinvestasi pada perumahan atau properti.
Cinta Libra
Hari ini, perubahan yang telah libra lakukan baru-baru ini dalam hubungan, akan benar-benar membuahkan hasil. Suasana dalam hubungan akan jauh membaik dan libra serta pasangan tampak jauh lebih bahagia. Teruskan perjalanan hubungan yang lebih baik ini, karena libra telah menciptakan resep untuk kebahagiaan jangka panjang.
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