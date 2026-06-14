Ramalan Zodiak Leo 14 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Peningkatan kesadaran psikologis dan intuisi yang tajam, dapat membuat zodiak leo peka terhadap pikiran dan perasaan anggota keluarga, bahkan sebelum mereka menyadari apa yang diinginkan. Leo mungkin dapat menangkap pikiran orang lain hari ini.

Ini adalah hari untuk mempercayai suara batin, terutama saat membuat rencana dengan orang lain. Selama suasana ini berlangsung, orang lain mungkin tidak terlalu komunikatif atau cenderung mengatakan apa yang diinginkan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Minggu, 14 Juni 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo perlu menikmati momen-momen yang menciptakan ikatan mendalam bersama pasangan. Terkait karir, trik sukses di tempat kerja saat ini adalah tidak cepat puas dengan pencapaian yang diraih selama ini.

Sementara itu, cobalah memperhatikan kesehatan karena leo rentan mengalami sakit kepala dan nyeri sendi. Terkait keuangan, waspadalah terhadap penipuan yang hanya berlandaskan spekulasi dan gunakan akal sehat untuk menghindarinya.

Cinta Leo

Berkat usaha yang telah leo lakukan dalam hubungan akhir-akhir ini, hari ini leo memiliki waktu untuk dihabiskan bersama pasangan. Kalian berdua benar-benar perlu menghargai dan menyayangi momen ini bersama. Momen-momen sederhana ini menciptakan ikatan yang dalam, jadi manfaatkanlah sebaik-baiknya.

Karir Leo