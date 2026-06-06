4 Shio yang Ditakdirkan Bangkit dan Maju di Bulan Juni 2026

JawaPos.com – Hidup terkadang terasa sulit, menghadirkan tantangan dan kemunduran yang tak terduga.
Beberapa orang mungkin tetap kuat selama masa sulit dan bertahan, tetapi perjuangan sebenarnya adalah bangkit dan terus maju.
Nah, menurut astrologi Tiongkok, pada bulan Juni 2026, beberapa shio terpilih akan mulai bangkit setelah fase sulit dalam hidup.
Melansir horoscope, berikut empat shio yang akan bangkit kembali dan maju di bulan Juni 2026. Apakah Anda salah satunya?
1. Kelinci
Shio Kelinci sering kali terjerumus ke dalam kesulitan yang mendalam, terutama ketika menyangkut keluarga dan emosi.
Namun, begitu pulih, tidak ada yang bisa menghentikan mereka.
Setelah setiap fase sulit, bulan Juni 2026 membuat mereka mendapatkan kembali kekuatan dan memprioritaskan keseimbangan emosional.
Nantinya mereka bisa membangun hubungan yang lebih sehat dan menemukan potensi batin.
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