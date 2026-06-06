Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Minggu, 7 Juni 2026 | 04.09 WIB

4 Shio yang Ditakdirkan Bangkit dan Maju di Bulan Juni 2026

Gambar utama - Image
ilustrasi shio yang kuat. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Hidup terkadang terasa sulit, menghadirkan tantangan dan kemunduran yang tak terduga.

Beberapa orang mungkin tetap kuat selama masa sulit dan bertahan, tetapi perjuangan sebenarnya adalah bangkit dan terus maju.

Nah, menurut astrologi Tiongkok, pada bulan Juni 2026, beberapa shio terpilih akan mulai bangkit setelah fase sulit dalam hidup.

Melansir horoscope, berikut empat shio yang akan bangkit kembali dan maju di bulan Juni 2026. Apakah Anda salah satunya?

1. Kelinci

Shio Kelinci sering kali terjerumus ke dalam kesulitan yang mendalam, terutama ketika menyangkut keluarga dan emosi.

Namun, begitu pulih, tidak ada yang bisa menghentikan mereka.

Setelah setiap fase sulit, bulan Juni 2026 membuat mereka mendapatkan kembali kekuatan dan memprioritaskan keseimbangan emosional.

Nantinya mereka bisa membangun hubungan yang lebih sehat dan menemukan potensi batin.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
7 Shio akan Menarik Uang dan Rezeki dengan Mudah di Pertengahan Juni 2026 - Image
Zodiak

7 Shio akan Menarik Uang dan Rezeki dengan Mudah di Pertengahan Juni 2026

Minggu, 7 Juni 2026 | 00.41 WIB

3 Shio ini Alami Keberuntungan Tinggi di Bulan Juni 2026, Banyak Terima Uang secara Tak Terduga dari Banyak Jalan - Image
Zodiak

3 Shio ini Alami Keberuntungan Tinggi di Bulan Juni 2026, Banyak Terima Uang secara Tak Terduga dari Banyak Jalan

Sabtu, 6 Juni 2026 | 21.55 WIB

Ramalan Shio Besok Minggu 7 Juni 2026: Naga, Ular, Kuda, Kambing - Image
Zodiak

Ramalan Shio Besok Minggu 7 Juni 2026: Naga, Ular, Kuda, Kambing

Sabtu, 6 Juni 2026 | 20.47 WIB

Terpopuler

Breaking News! Rival Veda Ega Pratama Didiskualifikasi dari Moto3 Catalunya 2026 - Image
1

Breaking News! Rival Veda Ega Pratama Didiskualifikasi dari Moto3 Catalunya 2026

2

Veda Ega Pratama Kudeta Peringkat Pertama! Update Klasemen Rookie of The Year Moto3 2026 Usai Brian Uriarte Didiskualifikasi

3

3 Bintang Baru Sudah Deal! Persebaya Surabaya Siapkan Misi Besar Bernardo Tavares di Musim 100 Tahun

4

Breaking News! Veda Ega Pratama Naik ke Peringkat 3 Moto3 2026 Usai Diskualifikasi Adrian Fernandez

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Sony Sonjaya Akan Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator Kasus MBG, Janjikan Buka Nama-Nama Besar

7

Kronologi Lengkap Diskualifikasi Adrian Fernandez di Moto3 2026, Veda Ega Pratama Naik ke Posisi Tiga Klasemen

8

Surat Satir Sony Sanjaya ke Kepala BGN Baru Bikin Heboh, Netizen: Nanik Deyang Cepu ya Pak?

9

Resmi Jadi Tersangka Korupsi MBG, Sony Sonjaya Kirim Surat Satir ke Kepala BGN Baru: 'Terima Kasih Hadiah Indahnya'

10

Dikabarkan Deal! Persebaya Surabaya Gaet Lima Pemain Anyar, Empat Legiun Asing dan Satu Striker Lokal

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore