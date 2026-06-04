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Rabbany Wanadriani
Kamis, 4 Juni 2026 | 19.25 WIB

Ramalan Shio Besok Jumat 5 Juni 2026: Monyet, Ayam, Anjing, Babi

Ilustrasi 12 tanda shio (Freepik) - Image

Ilustrasi 12 tanda shio (Freepik)

JawaPos.com - Suasana saat ini sangat baik terkait karier shio Ayam.

Sedangkan shio Anjing dapat menggunakan pandangan positif dan karisma untuk memenangkan hati orang-orang sekitar.

Berikut ini ramalan shio pada hari Jumat 5 Juni 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Monyet, Ayam, Anjing, dan Babi.

Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.

Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Monyet - 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Memaafkan orang lain adalah hal yang terpuji.

Tetapi mungkin akan sangat sulit untuk memaafkan orang-orang yang berulang kali menusuk Anda dari belakang.

Waspadalah terhadap mereka dan hindari mereka jika memungkinkan.

Ayam - 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Editor: Candra Mega Sari
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