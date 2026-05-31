Ramalan Zodiak Gemini 31 Mei 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Gemini (freepik)
JawaPos.com - Usaha penting yang berpusat di rumah dapat menyita banyak energi zodiak gemini selama beberapa hari ke depan. Banyak orang mungkin datang dan pergi dari hidup gemini.
Mungkin, gemini akan pindah ke tempat yang lebih bagus atau melakukan banyak transaksi bisnis dari rumah. Apa pun itu, kemungkinan besar akan memberikan hasil yang gemini harapkan. Bekerja keraslah dan manfaatkan sebaik-baiknya.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Minggu, 31 Mei 2026.
Gemini (21 Mei – 20 Juni)
Zodiak gemini mungkin mengalami ketertarikan sesaat, jadi biarkanlah ini mereda sebelum gemini bertindak berdasarkan perasaan tersebut. Terkait karir, pertimbangkan proposal pekerjaan dari seseorang dengan serius, karena hal itu dapat memperluas karir gemini.
Sementara itu, istirahat stta relaksasi yang gemini lakukan berhasil dan telah membuahkan hasil. Terkait keuangan, tetaplah bersikap positif karena akan ada kabar mengenai keuntungan investasi hang gemini lakukan di luar negeri.
Cinta Gemini
Hari ini, gemini mungkin memikirkan seseorang yang baru saja ditemui. Ingatlah bahwa ini mungkin hanya ketertarikan sesaat, jadi biarkan perasaan ini mereda sebelum gemini bertindak berdasarkan perasaan tersebut. Hari ini adalah hari yang penuh dengan perasaan kuat dan pikiran yang melayang-layang.
Karir Gemini
Seseorang yang baru gemini kenal mungkin akan menghubungi dengan proposal terkait pekerjaan yang sangat menarik. Orang ini sedang merasa sangat murah hati dan bersedia memberikan beberapa bantuan kepada gemini.
