Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 31 Mei 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini, pandangan zodiak sagitarius terhadap kehidupan mungkin akan berubah secara dramatis. Sagitarius cenderung tertarik pada hal-hal praktis dan masuk akal.

Waspadai segala sesuatu yang berpotensi mengubahmu, karena sagitarius akan menuai manfaat dari perubahan perspektif ini. Hal ini mungkin menandai awal babak baru dalam hidup, dimana sagitarius dapat mewujudkan aspirasi yang dimiliki.

Hari yang penuh tantangan ada di depan mata zodiak capricorn. Ada beberapa masalah kesehatan yang mungkin capricorn hadapi hari ini, jadi sebaiknya capricorn berhati-hati dengan makanan yang dikonsumsi.

Capricorn perlu memperhatikan kesehatan mental dan fisik. Fokuslah pada tugas yang ada dan hindari situasi sulit di tempat kerja. Mengikuti program kebugaran akan bermanfaat bagi capricorn.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Minggu, 31 Mei 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Sikap dan kepribadian zodiak sagitarius akan menjadi pusat perhatian pada hari ini. Terkait karir, nikmati waktu bersama rekan-rekan kerja dan gunakan waktu ini untuk mengenal mereka lebih baik.

Sementara itu, Sibukkan diri dengan melakukan kegiatan kreatif untuk menghindari kelesuan serta ketidakaktifan. Pada ranah keuangan, pilih metode yang stabil dalam berinvestasi dan cobalah menyelesaikan beberapa transaksi tersebut.